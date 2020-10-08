أخبار عاجلة

إدارة "وعظ الأقصر" تستأنف نشاط المقهى الثقافي لمواجهة الفكر المتشدد -
دعم كبير لمشاركة السيناويات بمعرض تراثنا..والمشاركات فرصة لترويج منتجنا -
أبلغوا عن الحالات الطارئة.. "مدني الباحة" تحذّر على وقع تنبيه "الأرصاد" -
الكويت تسلّم 3 متهمين بالتحريض على إثارة الفوضى بمصر للإنتربول -
مع فوز ليفربول بمبارياته الـ3 الأولى بالدوري الإنجليزي.. هل نشهد استمرار عهد أنفيلد؟ -
"الأراضي البيضاء": تسجيل أرض بمساحة 12 مليون م2 وفرض الرسم عليها بأثر رجعي في الرياض -
الإفصاح عن مواقع مساكن العمالة.. تذكير للمنشآت والموعد النهائي 1 يناير -
وزير التعليم يوجه رسالة توضيحية لطلاب وأولياء أمور الدبلومة الأمريكية -
روسيا تسجل 13592 إصابة جديدة بكورونا و125 وفاة -
8 علامات لاحتمال الإصابة بهشاشة العظام والتهاب المفاصل.. انتبه لها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الرياضات الإلكترونية تطلق الدوري السعودي الإلكتروني بجوائز تتجاوز مليوني ريال

Print
الرياضات الإلكترونية تطلق الدوري السعودي الإلكتروني بجوائز تتجاوز مليوني ريال الرياضات الإلكترونية تطلق الدوري السعودي الإلكتروني بجوائز تتجاوز مليوني ريال
تتضمن البطولة ٣ دوريات.. لتحقيق المزيد من الانتشار وزيادة قاعدة اللاعبين السعوديين

الرياضات الإلكترونية تطلق الدوري السعودي الإلكتروني بجوائز تتجاوز مليوني ريال

يطلق الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية يوم غد الجمعة، بطولة الدوري السعودي الإلكتروني 2020 الذي يجمع نخبة من لاعبي الرياضات الإلكترونية في .

وتتضمن البطولة ٣ دوريات بجوائز تتجاوز 2 مليون ريال سعودي؛ حيث سيعلن الاتحاد قريبًا عن تفاصيل الدوريان الثاني والثالث.

وأكد الأمير فيصل بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية، حرص الاتحاد واهتمامه بتنظيم مثل هذه البطولات التي يسعون من خلالها إلى إيجاد تَحَدٍّ غير مسبوق في الرياضات الإلكترونية السعودية.

وأضاف: "الاتحاد يهدف إلى تحقيق المزيد من الانتشار وزيادة قاعدة اللاعبين السعوديين الممارسين والمنتظمين لهذه الألعاب الإلكترونية".

فيما أشار الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية تركي الفوزان إلى أنهم يسعون في الاتحاد لتوفير البيئة المناسبة التي تسمح لكل محبي الرياضات الإلكترونية والذهنية بملء شغفهم بهذه الرياضة وتطويرهم؛ وذلك من خلال إقامة مثل هذه البطولات الإلكترونية في السعودية.

ويدشن الاتحاد الدوري السعودي الإلكتروني بالدوري الأول "دوري دوتا 2 السعودي"، الذي ينظم لأول مرة بمشاركة ٨ أندية إلكترونية محترفة، غدًا الجمعة في مركز SARENA SAFEIS بالرياض، ويستمر حتى 31 من أكتوبر الحالي بجوائز تصل إلى 670 ألف ريال سعودي، بالإضافة إلى العديد من الجوائز القيمة للمشاهدين، وسيكون الختام بكأس دوتا 2 السعودي بمشاركة أصحاب المراكز الـ٦ الأولى، ولمتابعة الحدث مباشرة عبر منصات الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية Twitch وYoutube.الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
نائب أمير حائل يدشّن أول مساحة عمل مشتركة على مستوى مجلس الغرف السعودية

نائب أمير حائل يدشّن أول مساحة عمل مشتركة على مستوى مجلس الغرف السعودية

غداً.. "الجمعية السعودية للدراسات الاجتماعية" تُنظم ندوة حماية الأسرة تكنولوجياً

غداً.. "الجمعية السعودية للدراسات الاجتماعية" تُنظم ندوة حماية الأسرة تكنولوجياً

لص يغافل بائع مجوهرات ويسرق منه الذهب بلمح البصر في السعودية

لص يغافل بائع مجوهرات ويسرق منه الذهب بلمح البصر في السعودية

الخطوط السعودية تعزز تجربة الضيف الرقمية بخدمات جديدة في "تطبيق السعودية"

الخطوط السعودية تعزز تجربة الضيف الرقمية بخدمات جديدة في "تطبيق السعودية"

شبكة عيون الإخبارية