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.. "بندر بن سلطان" يروي قصة الكوفية التي كادت توقف مباحثات مدريد بشأن فلسطين

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بالفيديو.. "بندر بن سلطان" يروي قصة الكوفية التي كادت توقف مباحثات مدريد بشأن فلسطين .. "بندر بن سلطان" يروي قصة الكوفية التي كادت توقف مباحثات مدريد بشأن فلسطين
‫ قال هل تريد طهران تحرِّر القدس بالحوثي في اليمن أم بحزب الله في لبنان؟!

بالفيديو..

أكد الرئيس السابق للاستخبارات الأمير بندر بن سلطان، ضمن الجزء الثالث من مقابلة "مع بندر بن سلطان"، الذي أذيع على شاشة "العربية" مساء الأربعاء، أن "فلسطين بالنسبة لنا هي فلسطين وليست برؤسائها". وقال: "إن الأمريكيين استجابوا لأبي عمار في 2001، ورفضوا بنودًا إسرائيلية". مضيفًا "أنا والسفير المصري صرنا نشك في كلام أبي عمار عندما قال إنه كاد أن يتوصل للسلام مع إسرائيل".

كما روى سفير السعودية السابق لدى واشنطن ثلاثة أمور، أبلغه بها بوش الابن قبل توليه الرئاسة. مضيفًا بأن بوش الابن قال له "إن كامب ديفيد ليس فندقًا".

وتابع: "بوش قالي لي إن أبا عمار وكلينتون يتحدثان 4 ساعات على الهاتف وأنا لا أطيق الحديث لأمي نصف ساعة".

وفي السياق نفسه روى الأمير بندر قصة الكوفية التي كادت توقف مباحثات مدريد.

من ناحية ثانية، قال سفير السعودية السابق لدى واشنطن: "إن قصة حارس بكلاشينكوف في قصر حافظ الأسد جعلتني أدرك إشكالية النظام السوري في السلام"، وفقًا لموقع العربية نت. وحول إيران تساءل قائلاً: "طهران تريد تحرير القدس بالحوثي في اليمن أم بحزب الله في لبنان؟!".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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