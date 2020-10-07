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انتظرونا السبت في الـ10 مساء مع الفنانيين سامح حسين ودينا وأحمد حاتم وحلقة جديدة من هزر فزر علي cbc

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