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استبعاد "الغنام".. من معسكر الأخضر الأولمبي

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استبعاد

واصل السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في مدينة الدمام، والذي يأتي في إطار المرحلة الأولى من برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو المقرر إقامتها شهر يوليو 2021.

وأجرى "الأخضر" مساء اليوم حصته التدريبية على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري، اشتملت على تطبيق اللاعبين لتمارين لياقية، أعقبها تقسيم الفريق إلى مجموعتين، أدت المجموعة الأولى مران الاستحواذ على الكرة، في حين أجرت المجموعة الأخرى مناورة مصغّرة، لتُختتم الحصة التدريبية بمناورة على نصف مساحة الملعب للمجموعتين.

من جهة أخرى، استبعد الجهاز الفني للمنتخب اللاعب خالد الغنام، بعد أن أوضحت الفحوص الطبية تعرضه لالتهاب في الوتر العلوي للعضلة الخلفية في الفخذ الأيمن.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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