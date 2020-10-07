أخبار عاجلة

مع فوز ليفربول بمبارياته الـ3 الأولى بالدوري الإنجليزي.. هل نشهد استمرار عهد أنفيلد؟ -
"الأراضي البيضاء": تسجيل أرض بمساحة 12 مليون م2 وفرض الرسم عليها بأثر رجعي في الرياض -
الإفصاح عن مواقع مساكن العمالة.. تذكير للمنشآت والموعد النهائي 1 يناير -
وزير التعليم يوجه رسالة توضيحية لطلاب وأولياء أمور الدبلومة الأمريكية -
روسيا تسجل 13592 إصابة جديدة بكورونا و125 وفاة -
8 علامات لاحتمال الإصابة بهشاشة العظام والتهاب المفاصل.. انتبه لها -
"الأمر بالمعروف بجدة" تفعّل حملة "الصلاة نور" ميدانيًّا وتوعويًّا -
لسبب "غريب".. شاهد سائحة تعيد آثارًا مسروقة بعد 15 عامًا -
كاتب تركي: الصهر سيطيح بأردوغان من سدة الحكم -
غداً.. "الجمعية السعودية للدراسات الاجتماعية" تُنظم ندوة حماية الأسرة تكنولوجياً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الاتفاق يواصل التحضير تأهبًا لملاقاة الباطن .. و"أزارو" يعود

Print
الاتفاق يواصل التحضير تأهبًا لملاقاة الباطن .. و"أزارو" يعود الاتفاق يواصل التحضير تأهبًا لملاقاة الباطن .. و"أزارو" يعود

الاتفاق يواصل التحضير تأهبًا لملاقاة الباطن .. و

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريباته مساء اليوم الأربعاء على ملعب عبد الله الدبل بالنادي تحضيرًا لمنافسات الموسم الرياضي الجديد 2020 / 2021.

وكان التدريب الذي قاده المدرب الوطني خالد العطوي قد اشتمل بعد الإحماء على تمارين لياقية ومنها السرعات مع المعد البدني، ثم قسم العطوي لاعبي الفريق إلى مجموعتين لتطبيق عددٍ من الجمل الفنية، ومنها تدريب الاستحواذ والتحرك من دون كرة، ثم خاض اللاعبون مناورة جادة على منتصف الملعب، واختتم التدريب بتنفيذ عددٍ من اللاعبين تدريب الكرات الثابتة والمتحركة على حراس المرمى.

يُذكر أن الفريق الاتفاقي سيستضيف الباطن يوم الجمعة على ملعب عبد الله الدبل بالنادي في مباراته الودية الأخيرة قبل الدخول في معترك منافسات الموسم الجديد.

وكشفت مصادر إعلامية من اقتراب الاتفاق، من حسم صفقة المغربي وليد أزارو، مهاجم الأهلي المصري، خلال الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق.

وذكرت المصادر أن الاتفاق توصل لصيغة اتفاق مع الأهلي، لشراء بطاقة اللاعب مقابل 800 ألف دولار، تشمل 100 ألف دولار متبقية من قيمة إعارة اللاعب.

وقد قدمت إدارة الاتفاق التماسًا للاتحاد السعودي، لرفع اسم اللاعب من قائمة اللاعبين الذي يحظر عودتهم مرة ثانية، بعد الخلاف الذي نشب في وقت سابق بسبب استكمال الإعارة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أبلغوا عن الحالات الطارئة.. "مدني الباحة" تحذّر على وقع تنبيه "الأرصاد"

أبلغوا عن الحالات الطارئة.. "مدني الباحة" تحذّر على وقع تنبيه "الأرصاد"

الكويت تسلّم 3 متهمين بالتحريض على إثارة الفوضى بمصر للإنتربول

الكويت تسلّم 3 متهمين بالتحريض على إثارة الفوضى بمصر للإنتربول

"الأراضي البيضاء": تسجيل أرض بمساحة 12 مليون م2 وفرض الرسم عليها بأثر رجعي في الرياض

"الأراضي البيضاء": تسجيل أرض بمساحة 12 مليون م2 وفرض الرسم عليها بأثر رجعي في الرياض

الإفصاح عن مواقع مساكن العمالة.. تذكير للمنشآت والموعد النهائي 1 يناير

الإفصاح عن مواقع مساكن العمالة.. تذكير للمنشآت والموعد النهائي 1 يناير

شبكة عيون الإخبارية