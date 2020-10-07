أخبار عاجلة

مع فوز ليفربول بمبارياته الـ3 الأولى بالدوري الإنجليزي.. هل نشهد استمرار عهد أنفيلد؟ -
"الأراضي البيضاء": تسجيل أرض بمساحة 12 مليون م2 وفرض الرسم عليها بأثر رجعي في الرياض -
الإفصاح عن مواقع مساكن العمالة.. تذكير للمنشآت والموعد النهائي 1 يناير -
وزير التعليم يوجه رسالة توضيحية لطلاب وأولياء أمور الدبلومة الأمريكية -
روسيا تسجل 13592 إصابة جديدة بكورونا و125 وفاة -
8 علامات لاحتمال الإصابة بهشاشة العظام والتهاب المفاصل.. انتبه لها -
"الأمر بالمعروف بجدة" تفعّل حملة "الصلاة نور" ميدانيًّا وتوعويًّا -
لسبب "غريب".. شاهد سائحة تعيد آثارًا مسروقة بعد 15 عامًا -
كاتب تركي: الصهر سيطيح بأردوغان من سدة الحكم -
غداً.. "الجمعية السعودية للدراسات الاجتماعية" تُنظم ندوة حماية الأسرة تكنولوجياً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أكثر من 1.3 مليون مراجع للمراكز الصحية في جازان

Print
أكثر من 1.3 مليون مراجع للمراكز الصحية في جازان أكثر من 1.3 مليون مراجع للمراكز الصحية في جازان
خلال الأشهر التسعة الأولى من 2020 ومن خلال 170 مركزًا

أكثر من 1.3 مليون مراجع للمراكز الصحية في جازان

قالت صحة جازان، إن عدد المراجعين للمراكز الصحية التابعة لها بلغ قرابة 1321702 مراجع، من بداية يناير إلى نهاية شهر سبتمبر للعام الجاري 2020، وذلك من خلال 170 مركز رعاية أولية، موزعة حسب الحدود الجغرافية بمنطقة جازان.

وأوضحت أن المراكز الصحية تقدم خدماتها المختلفة للمستفيدين، عبر عيادات الأمراض المزمنة وعيادات الأطفال، وعيادات التطعيمات، وعيادات الأسنان، وعيادات الضماد، وعيادات الحوامل.

وتعمل عيادات فحص الزواج من خلال 11 مركزًا صحيًا في القعارية والظبية والدريعية والدرب والمجصص والمضايا وبني مالك والعيدابي وصير والحسيني والمنجارة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أبلغوا عن الحالات الطارئة.. "مدني الباحة" تحذّر على وقع تنبيه "الأرصاد"

أبلغوا عن الحالات الطارئة.. "مدني الباحة" تحذّر على وقع تنبيه "الأرصاد"

الكويت تسلّم 3 متهمين بالتحريض على إثارة الفوضى بمصر للإنتربول

الكويت تسلّم 3 متهمين بالتحريض على إثارة الفوضى بمصر للإنتربول

"الأراضي البيضاء": تسجيل أرض بمساحة 12 مليون م2 وفرض الرسم عليها بأثر رجعي في الرياض

"الأراضي البيضاء": تسجيل أرض بمساحة 12 مليون م2 وفرض الرسم عليها بأثر رجعي في الرياض

الإفصاح عن مواقع مساكن العمالة.. تذكير للمنشآت والموعد النهائي 1 يناير

الإفصاح عن مواقع مساكن العمالة.. تذكير للمنشآت والموعد النهائي 1 يناير

شبكة عيون الإخبارية