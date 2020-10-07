أخبار عاجلة

مع فوز ليفربول بمبارياته الـ3 الأولى بالدوري الإنجليزي.. هل نشهد استمرار عهد أنفيلد؟ -
"الأراضي البيضاء": تسجيل أرض بمساحة 12 مليون م2 وفرض الرسم عليها بأثر رجعي في الرياض -
الإفصاح عن مواقع مساكن العمالة.. تذكير للمنشآت والموعد النهائي 1 يناير -
وزير التعليم يوجه رسالة توضيحية لطلاب وأولياء أمور الدبلومة الأمريكية -
روسيا تسجل 13592 إصابة جديدة بكورونا و125 وفاة -
8 علامات لاحتمال الإصابة بهشاشة العظام والتهاب المفاصل.. انتبه لها -
"الأمر بالمعروف بجدة" تفعّل حملة "الصلاة نور" ميدانيًّا وتوعويًّا -
لسبب "غريب".. شاهد سائحة تعيد آثارًا مسروقة بعد 15 عامًا -
كاتب تركي: الصهر سيطيح بأردوغان من سدة الحكم -
غداً.. "الجمعية السعودية للدراسات الاجتماعية" تُنظم ندوة حماية الأسرة تكنولوجياً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الجمارك" تمهل أصحاب المركبات الأجنبية ١٠ أيام لإخراجها من المملكة

Print
"الجمارك" تمهل أصحاب المركبات الأجنبية ١٠ أيام لإخراجها من المملكة "الجمارك" تمهل أصحاب المركبات الأجنبية ١٠ أيام لإخراجها من المملكة
مع إمكانية ترسيمها إذا كانت تنطبق عليها الشروط

منحت الجمارك ، مهلة (10) أيام، للمواطنين السعوديين ممن لديهم مركبات أجنبية بدءاً من تاريخ فتح الحدود البرية، ليتمكنوا من إخراجها خلال هذه الفترة.

وتفصيلاً فقد أوضحت "الجمارك"، أنه يمنح المواطن السعودي مهلة حتى (10) أيام بعد فتح المنافذ "بشكل رسمي"، ويسمح بمغادرة المركبة حسب الآلية الواردة بالإعلان من ناحية الاعفاء أو ترسيمها إذا كانت تنطبق عليها الشروط لتحويلها إلى سيارة سعودية.

وأضافت أنه "في حال رغبة الشخص إخراج المركبة خلال هذه الفترة يمكنه ذلك عبر أقسام الشحن في المنافذ البرية، حيث إنها مفتوحة ويسمح للمركبات المشحونة بالمغادرة من خلال الخدمات المقدمة من شركات شحن ونقل المركبات".

يذكر أن الجمارك السعودية، أعلنت الأسبوع الفائت عن إعفاء المركبات الأجنبية من غرامة مخالفة بقائها عن المدة المسموح لها داخل المملكة، بدءاً من 1 أكتوبر 2020 ولمدة 30 يوماً، وذلك نظراً للظروف الاستثنائية التي صاحبت جائحة كورونا وما ترتب على ذلك من إغلاق للمنافذ البرية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
غداً.. "الجمعية السعودية للدراسات الاجتماعية" تُنظم ندوة حماية الأسرة تكنولوجياً

غداً.. "الجمعية السعودية للدراسات الاجتماعية" تُنظم ندوة حماية الأسرة تكنولوجياً

لص يغافل بائع مجوهرات ويسرق منه الذهب بلمح البصر في السعودية

لص يغافل بائع مجوهرات ويسرق منه الذهب بلمح البصر في السعودية

الخطوط السعودية تعزز تجربة الضيف الرقمية بخدمات جديدة في "تطبيق السعودية"

الخطوط السعودية تعزز تجربة الضيف الرقمية بخدمات جديدة في "تطبيق السعودية"

"التحالف": اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) باتجاه السعودية

"التحالف": اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) باتجاه السعودية

شبكة عيون الإخبارية