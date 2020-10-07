أخبار عاجلة

مع فوز ليفربول بمبارياته الـ3 الأولى بالدوري الإنجليزي.. هل نشهد استمرار عهد أنفيلد؟ -
"الأراضي البيضاء": تسجيل أرض بمساحة 12 مليون م2 وفرض الرسم عليها بأثر رجعي في الرياض -
الإفصاح عن مواقع مساكن العمالة.. تذكير للمنشآت والموعد النهائي 1 يناير -
وزير التعليم يوجه رسالة توضيحية لطلاب وأولياء أمور الدبلومة الأمريكية -
روسيا تسجل 13592 إصابة جديدة بكورونا و125 وفاة -
8 علامات لاحتمال الإصابة بهشاشة العظام والتهاب المفاصل.. انتبه لها -
"الأمر بالمعروف بجدة" تفعّل حملة "الصلاة نور" ميدانيًّا وتوعويًّا -
لسبب "غريب".. شاهد سائحة تعيد آثارًا مسروقة بعد 15 عامًا -
كاتب تركي: الصهر سيطيح بأردوغان من سدة الحكم -
غداً.. "الجمعية السعودية للدراسات الاجتماعية" تُنظم ندوة حماية الأسرة تكنولوجياً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

قطعا رؤوس رهائن ..أمريكا تحاكم "داعشيين" من خلية "البيتلز"

Print
قطعا رؤوس رهائن ..أمريكا تحاكم "داعشيين" من خلية "البيتلز" قطعا رؤوس رهائن ..أمريكا تحاكم "داعشيين" من خلية "البيتلز"
بريطانيا سحبت جنسيتها منهما

قطعا رؤوس رهائن ..أمريكا تحاكم

أعلنت وزارة العدل الأمريكية أن اثنين من مقاتلي تنظيم "داعش" الإرهابي، المعروفين باسم "البيتلز"، سيصلان إلى الولايات المتحدة اليوم (الأربعاء)؛ لمحاكمتهما بتهم أمريكية لتورطهما المزعوم في قطع رؤوس رهائن غربيين.

وأوضحت الوزارة أن الداعشيين ألكساندا كوتي والشافعي الشيخ، محتجزان لدى الجيش الأمريكي في الخارج منذ القبض عليهما في عام 2019، وكانا من مواطني المملكة المتحدة لكن البريطانية سحبت جنسيتهما، وفقاً لـ "رويترز".

ويشتبه في انتماء الاثنين إلى خلية من أربعة عناصر تابعة لـ"داعش" تُعرف باسم "البيتلز" لأنهم كانوا يتحدثون الإنجليزية، واحتجزت الخلية أو قتلت رهائن غربيين في سورية، بمن فيهم الصحفيان الأمريكيان جيمس فولي وستيفن سوتلوف وعمال الإغاثة كايلا مولر وبيتر كاسيج.

من جانبه، قال المدعي العام وليام ب. بار: "على الرغم من أننا لا نستطيع إعادتهم، يمكننا وسنسعى لتحقيق العدالة لهم ولأسرهم ولجميع الأمريكيين".

وكان "بار" قد ذكر في أغسطس (آب) الماضي، إنه إذا منحت بريطانيا طلب مساعدة قانونية متبادلة للحصول على أدلة بشأن "كوتي" و"الشيخ"، فإن المدعين الأمريكيين لن يطلبوا عقوبة الإعدام في أي قضايا ضدهم، ولن ينفذوا عمليات إعدام إذا تم فرضها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
آخر النهار| محمد الباز يستعرض شفافية الحكومة مع الشعب - الحلقة الكاملة 11 اكتوبر 2020

آخر النهار| محمد الباز يستعرض شفافية الحكومة مع الشعب - الحلقة الكاملة 11 اكتوبر 2020

بتوقيت مصر : منتجو الأسمنت يدعون الحكومة للتدخل لحماية القطاع

بتوقيت مصر : منتجو الأسمنت يدعون الحكومة للتدخل لحماية القطاع

"الحكومة ترد على 13 شائعة جديدة.. منها "ضريبة عقارية وخصم من الرواتب

"الحكومة ترد على 13 شائعة جديدة.. منها "ضريبة عقارية وخصم من الرواتب

حدث في 8 ساعات| الحكومة تستعرض مشروعات تنمية سيناء.. وتحذير للمواطنين من ارتفاع الحرارة والرطوبة

حدث في 8 ساعات| الحكومة تستعرض مشروعات تنمية سيناء.. وتحذير للمواطنين من ارتفاع الحرارة والرطوبة

شبكة عيون الإخبارية