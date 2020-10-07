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جامعة الباحة تبحث التعاون مع مدير مرور المنطقة التعاون في عدد من المجالات التدريبية

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جامعة الباحة تبحث التعاون مع مدير مرور المنطقة التعاون في عدد من المجالات التدريبية

التقى رئيس جامعة الباحة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين، في مكتبه اليوم، مدير مرور منطقة الباحة العقيد مسفر رداد العتيبي ويرافقه مدير شعبة الرخص العقيد بندر الغامدي.

وجرى خلال اللقاء مناقشة إمكانية التعاون بين الجامعة والمرور في عدد من المجالات التدريبية والمبادرات المجتمعية.

كما تمت مناقشة ما تم إنجازه من مراحل في إنشاء مشروع مدرسة تعليم قيادة المركبات بالجامعة، وسير عملية إنشائها.

وأكد رئيس جامعة الباحة أن الجامعة نفذت العديد من المبادرات المجتمعية، انطلاقاً من مسؤوليتها وحرصها بكل ما من شأنه خدمة المجتمع، وحرصها على استمرارية دورها في دعم جميع مشاركات المنطقة، مشيداً بالدور الكبير الذي يقدمه مرور المنطقة وكافة منسوبيه في خدمة المنطقة والمساهمة في المحافظة على السلامة المرورية وسلامة الأرواح البشرية.

وأشار إلى أن مدرسة تعلم قيادة المركبات ستكون بيئة مناسبة لتعليم القيادة على أحدث التقنيات التي تضمن لقائدة المركبة قيادة آمنة، وللرفع من مستوى العلم والدراية باللوائح والأنظمة المرورية الحديثة التي أقرتها الإدارة العامة للمرور وهذا ما سيشكل تطوراً ملحوظاً في الرفع من مستوى القيادة.

بدوره، شكر مدير إدارة مرور منطقة الباحة العقيد العتيبي رئيس جامعة الباحة على كرم الاستقبال والجهود المتميزة التي تبذلها الجامعة بالتعاون مع مرور المنطقة.

جامعة الباحة تبحث التعاون مع مدير مرور المنطقة التعاون في عدد من المجالات التدريبية

جامعة الباحة تبحث التعاون مع مدير مرور المنطقة التعاون في عدد من المجالات التدريبية

جامعة الباحة تبحث التعاون مع مدير مرور المنطقة التعاون في عدد من المجالات التدريبية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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