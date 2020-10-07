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90 قتيلاً في مواجهات بين النظام السوري و"داعش"

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90 قتيلاً في مواجهات بين النظام السوري و"داعش" 90 قتيلاً في مواجهات بين النظام السوري و"داعش"
بينهم 49 عنصراً تابعين للتنظيم المتطرف

90 قتيلاً في مواجهات بين النظام السوري و

قُتل 90 مسلحاً على الأقل خلال أسبوع في شمال سوريا، خلال مواجهات دامية بين النظام السوري وتنظيم "داعش" الإرهابي، بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء.

وبيّن المرصد أن 41 عنصراً من النظام و49 مسلحاً من "داعش" قتلوا في البادية السورية، عند حدود محافظات الرقة وحلب وحماة منذ مطلع أكتوبر الجاري، وفقاً لـ "فرانس 24".

وأضاف أن ما لا يقل عن 23 مسلحاً، هم عشرة موالين للنظام و13 "داعشياً"، قتلوا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضح المرصد أن النظام السوري وروسيا يقصفان مواقع التنظيم المتطرف في هذه المنطقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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