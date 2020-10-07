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ابتداءً من الأسبوع المقبل... "بِر عجلان" توزع 2500 سلة غذائية

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لتخفيف الأعباء المعيشية والمقدمة من مجموعة "باسمح" التجارية

ابتداءً من الأسبوع المقبل...

تستعد جمعية البر الخيرية بعجلان جنوب محافظة القنفذة بمنطقة مكة المكرمة لتوزيع 2500 سلة غذائية للمستفيدين من خدماتها في قطاع عجلان والتي تلبي حاجة المستفيدين لتخفيف الأعباء المعيشية والمقدمة من مجموعة "باسمح" التجارية 2000 سلة، ومن الشيخ "مطلق الغويري" 500 سلة غذائية.

وأوضح المدير التنفيذي لجمعية البر الخيرية بعجلان المهندس أبوبكر بن حمزة المرحبي، ‏أن ‏هذه السلال توزع عبر آلية معينة ووفق إجراءات وضوابط محددة، مشيرا إلى أن الفئات المستهدفة تشمل الأسر المحتاجة من الأرامل والأيتام والمطلقات والحالات الخاصة وذوي الدخل المحدود وبين أن هذه السلال تشمل العديد من المواد الغذائية التي تلبي احتياجات الأسرة ومتطلباتهم.

وأضاف المهندس "المرحبي" أنه سيتم إيصالها إلى منازل المستفيدين من خدمات الجمعية من خلال مجموعة عجلان التطوعية وعبر تسجيل هذا المشروع في منصة العمل التطوعي، سائلاً المولى عز وجل أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال.

ابتداءً من الأسبوع المقبل...

ابتداءً من الأسبوع المقبل...

ابتداءً من الأسبوع المقبل...

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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