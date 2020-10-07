جمعية البيئة بحائل تُشجر مشار السبت والأحد المقبلين

★ ★ ★ ★ ★

ضمن برنامج المملكة الخضراء 2020

تعتزم جمعية البيئة بحائل تنظيم حملة تشجير منتزه مشار الوطني، أحد متنزهات حائل البرية، السبت والأحد المقبلين.



يأتي ذلك ضمن مبادرة تدشين برنامج المملكة الخضراء 2020.



وأشارت الجمعية إلى أن العدد المستهدف للمشاركة في الحملة 53 شخصًا من جميع شرائح المجتمع الحائلي، من بنين وبنات، شريطة أن يكون عمر المشارك أكثر من 16 عامًا.



يُذكر أن الجمعية توفر الزي للمتطوع، وكذلك وجبة غذائية واحدة.