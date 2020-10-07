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الاستخبارات العراقية تطيح بمفتي "داعش" في كركوك

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الاستخبارات العراقية تطيح بمفتي "داعش" في كركوك الاستخبارات العراقية تطيح بمفتي "داعش" في كركوك
نصبت له كمينًا محكمًا

الاستخبارات العراقية تطيح بمفتي

قبضت الاستخبارات العراقية، اليوم (الأربعاء)، على مفتي تنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة كركوك شمالي العراق.

وبيّنت وكالة الاستخبارات الاتحادية في بيان صحفي أورده " اليوم"، أن استخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية، وبعد نصب كمين محكم؛ قبضت على أحد قادة داعش المطلوب وفق أحكام المادة 4 إرهاب.

وأضافت أن الملقى القبض عليه كان يعمل المفتي الشرعي بما يسمى ولاية كركوك، ناحية الرشاد، ومن خلال التحقيقات الأولية معه اعترف بانتمائه لتلك العصابات الإجرامية.

وأوضحت الوكالة أن المقبوض عليه من عائلة داعشية، ولديه اثنان من إخوته وابن عمه ضمن صفوف عصابات "داعش"، وأن شقيقته هي زوجة أحد آمري "داعش" في ولاية كركوك.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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