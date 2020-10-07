"كورونا" يخترق "البنتاغون" عبر قائد خفر السواحل.. ويحجر على أعضاء هيئة الأركان

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الوزارة أكدت عدم تغير جاهزيتها

دخل "كوفيد-19" إلى عقر دار المؤسسة العسكرية الأميركية؛ إذ أصيب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالوباء، بينما يخضع كبار المسؤولين العسكريين الأميركيين للحجر الصحي.

ومع اختراق "كوفيد-19" جدران وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، سارعت الوزارة إلى التأكيد على أنه "لم يطرأ أي تغيّر على الجاهزية العملياتية أو قدرة القوات المسلحة الأميركية على أداء المهام"، وفقاً لما أوردت "فرانس 24"، اليوم (الأربعاء).

وتأكدت إصابة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي يحتفظ بالحقيبة النووية، بفيروس كورونا المستجد الأسبوع الماضي وقضى ثلاثة أيام في المستشفى، ليعود إلى البيت الأبيض الاثنين الماضي.

وما إن عاد "ترامب" إلى العمل حتى أعلن "البنتاغون" أن أعضاء هيئة الأركان المشتركة، بما في ذلك رئيسها الجنرال مارك ميلي، يخضعون للحجر الصحي.

وكشفت نتائج فحوص "كوفيد-19"، التي خضعوا إليها جميعًا عدم إصابتهم بالمرض، لكنهم سيعزلون أنفسهم بعدما التقوا الأسبوع الماضي نائب قائد خفر السواحل الأميرال تشارلز راي، الذي تأكّدت إصابته بالوباء.

وتشمل قائمة الشخصيات التي حضرت الاجتماعات مع "راي" إلى جانب رئيس هيئة الأركان مارك ميلي، نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال جون هايتن، ورئيس العمليات البحرية الأميرال مايكل غلداي، ورئيس أركان الجيش جيمس ماكونفيل، ورئيس أركان القوات الجوية الجنرال تشارلز بروان.

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