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مدير "مرور المجاردة" يقف ميدانياً على مواقع الكثافة المرورية والنقاط السوداء

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لرصد مسببات الحوادث المرورية

مدير

وقف مدير شعبة مرور محافظة المجاردة النقيب عبدالرحمن العسيري، ميدانياً على أبرز مواقع الكثافة المرورية من تقاطعات ودوارات بالمحافظة، لرصد ما يعيق حركة السير ومسببات الحوادث بها، وكذلك النقاط السوداء بمركزي ثربان وأحد ثربان والتي تعد طرقها من أكثر الطرق الخارجية خطورة، ولا زال يرصد فيها جسيمة مع استمرار العمل على حل هذه المعوقات وتسهيل الحركة المرورية ورفع معدلات السلامة على الطرق.

وتأتي هذه الخطوة استمراراً للجهود المبذولة في سبيل تطوير الحركة المرورية في المحافظة وضمان سلامة سالكي الطريق.

مدير

مدير

مدير

مدير

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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