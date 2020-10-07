أخبار عاجلة

الاثنين.. "الذاكرة الوطنية وحرب أكتوبر" في دار الكتب -
الإدارة تسعى لإيداع راتب في حسابه.. "حمد الله " يهدد النصر بالرحيل -
فيديو تعليم عن بُعد.. شاهد ما فعله الأطفال حين انقطع تواصلهم مع المعلمة -
عضو سابق بـ"الفيفا": احتجاجات الأندية تخدير للجماهير وغطاء لخروجها القاري -
"لنجعلها خضراء" توحِّد التغريد بحسابات الأجهزة الحكومية.. وهذه تفاصيلها -
مقتل "مرتزقة أردوغان" في كاراباخ.. والمرصد السوري يفضح الخسائر البشرية لتركيا -
مصر تسجل 106 إصابات جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة -
ارتفعت حدة المنافسة.. 366 ألف ريال حصيلة يوم بمزاد نادي الصقور -
بالفيديو من عسير.. جزيرة "سمر" وجهة سياحية مميزة قادمة -
ارتداء أحد العمالة في مطعم بمكة قناع رعب يتسبب في فزع شديد لطفل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

خلال عام 1441.. مركز العمليات الأمنية بمكة يستقبل "11,387,603" اتصالات

Print
خلال عام 1441.. مركز العمليات الأمنية بمكة يستقبل "11,387,603" اتصالات خلال عام 1441.. مركز العمليات الأمنية بمكة يستقبل "11,387,603" اتصالات
لتحويلها للجهات الأمنية والخدمية.. والإجابة عن الاستفسارات عبر أنظمة آلية

خلال عام 1441.. مركز العمليات الأمنية بمكة يستقبل

استقبل مركز العمليات الأمنية الموحد (911) بمنطقة مكة المكرمة (11,387,603) اتصالات خلال عام 1441هـ، وردت من مواطنين ومقيمين وزائرين، ضمن مهام المركز في استقبال المكالمات وتحويلها للجهات الأمنية والخدمية والإجابة عن الاستفسارات عبر أنظمة آلية ومتطورة.

وتنوعت المكالمات الواردة بين بلاغات عن مرورية وحرائق والاستفسار عن عدد من الإجراءات المتعلقة بمنع التجول والبلاغات عن مخالفي لائحة الحد من التجمعات، إضافةً إلى عدد من الحالات الصحية والإنسانية والخدمية الأخرى.

ويتولى تقديم الخدمة في المركز أكثر من 2000 موظف وموظفة، بلغات مختلفة، وذلك على مدار 24 ساعة، عبر قنواته المختلفة؛ وهي: الرقم الموحد 911، أو تويتر MOI__911 .

وكان المركز الوطني للعمليات الأمنية، قد دشن مؤخرًا مركز العمليات الأمنية الموحد (911) بمنطقة الرياض، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي.

ويهدف المركز، الذي يعد الثاني من نوعه على مستوى المملكة بعد منطقة مكة المكرمة، إلى بناء مفهوم عمليات مشترك يحقق التنسيق والتكامل بين جميع الجهات الأمنية والخدمية من خلال نظام موحد لتبادل المعلومات بين القيادات الأمنية والخدمية وتمرير التحذيرات والأوامر إلى مختلف المستويات الإدارية، وتوحيد قواعد البيانات في مكان واحد، وذلك لتحسين معدل سرعة الاستجابة للحالات الطارئة.

ويخدم مركز العمليات الأمنية الموحد (911) بمنطقة الرياض (22) محافظة، إضافة إلى مدينة الرياض؛ حيث وحّد عمل (62) غرفة عمليات تحت سقف واحد وبرقم طوارئ موحد هو (911).مركز العمليات الأمنية بمكة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أثينا: ننتظر من الناتو تطبيق آلية عسكرية لتجنب الحوادث في شرق المتوسط

أثينا: ننتظر من الناتو تطبيق آلية عسكرية لتجنب الحوادث في شرق المتوسط

شبكة عيون الإخبارية