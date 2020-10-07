‏"شؤون الحرمين": لم نرصد حتى الآن أي إصابة بكورونا في صفوف المعتمرين

أكدت منع دخول المأكولات للحرم المكي للوقاية من الفيروس
أكدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أنها لم ترصد حتى الآن أي إصابة بكورونا بين المعتمرين.
وقالت الرئاسة: إنه "يمنع دخول المأكولات والمشروبات للحرم المكي للوقاية من كورونا، ويتم تعقيم وغسل المسجد الحرام 10 مرات يومياً، كما يعمل 520 موظفاً على تنفيذ خطة التفويج من وإلى المسجد الحرام".
وكشفت "شؤون الحرمين" أن خطة الرئاسة التنفيذية لموسم العمرة في المرحلة الأولى ارتكزت على أربعة محاور رئيسة وهي الوقاية، والتطهير، والتفويج، والتوعية.