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‏"شؤون الحرمين": لم نرصد حتى الآن أي إصابة بكورونا في صفوف المعتمرين

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‏"شؤون الحرمين": لم نرصد حتى الآن أي إصابة بكورونا في صفوف المعتمرين ‏"شؤون الحرمين": لم نرصد حتى الآن أي إصابة بكورونا في صفوف المعتمرين
أكدت منع دخول المأكولات للحرم المكي للوقاية من الفيروس

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‏أكدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أنها لم ترصد حتى الآن أي إصابة بكورونا بين المعتمرين.

وقالت الرئاسة: إنه "يمنع دخول المأكولات والمشروبات للحرم المكي للوقاية من كورونا، ويتم تعقيم وغسل المسجد الحرام 10 مرات يومياً، كما يعمل 520 موظفاً على تنفيذ خطة التفويج من وإلى المسجد الحرام".

‏‎وكشفت "شؤون الحرمين" أن خطة الرئاسة التنفيذية لموسم العمرة في المرحلة الأولى ارتكزت على أربعة محاور رئيسة وهي الوقاية، والتطهير، والتفويج، والتوعية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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