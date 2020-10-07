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خطبة الجمعة القادمة في الرياض عن مبادرة "المملكة توحيد ووحدة"

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خطبة الجمعة القادمة في الرياض عن مبادرة "المملكة توحيد ووحدة" خطبة الجمعة القادمة في الرياض عن مبادرة "المملكة توحيد ووحدة"
بموجب توجيهات صادرة عن فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة

خطبة الجمعة القادمة في الرياض عن مبادرة

وجّه فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض الخطباء في الجوامع والمساجد الإضافية التي تقام فيها صلاة الجمعة بالمنطقة بتخصيص خطبة الجمعة القادمة للحديث عن إحدى الموضوعات التالية "دور المواطن في تحقيق الأمن، أو دور العلم الشرعي في تحقيق الأمن الفكري، أو أمن الوطن مسؤولية الجميع، أو حفظ الأمانة".

جاء هذا التعميم تماشياً مع مستهدفات مبادرة "المملكة توحيد ووحدة" التي أطلقها الفرع مؤخراً، تزامناً مع مبادراته باليوم الوطني التسعين للمملكة.

وأوضح المدير العام للفرع بالرياض الدكتور هاني بن سالم الحارثي، أن تخصيص الخطبة يأتي ضمن مستهدفات المبادرة التي يسعى الفرع لتحقيقها في ضوء توجيهات ومتابعة الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ الذي يؤكد أهمية تسخير المنابر الدعوية لمواكبة ما يهم الوطن ويسهم في بناء اللحمة الوطنية وتعزيز قيم الانتماء المتوافقة مع تعاليم الإسلام الخالدة.

وذكر "الحارثي" أن الفرع يواصل تنفيذ المبادرة على مدة شهرين بمشاركة أصحاب الفضيلة الخطباء والدعاة والأئمة بالمنطقة، إيماناً بأهمية دور المنابر الدعوية في الإسهام الفاعل في بناء اللحمة الوطنية والقيام بالواجب الشرعي تجاه المجتمع والوطن.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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