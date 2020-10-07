يلتقيان دون حواجز زجاجية.. ترقب لمناظرة "بنس" و"هاريس" اليوم

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"كورونا" يستمر في تعكير صفو المنافسة على الانتخابات

يلتقي مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي، والمنافسة الديمقراطية كامالا هاريس، اليوم الأربعاء، في المناظرة الوحيدة بينهما، حيث يستمر تشخيص الرئيس دونالد ترامب لفيروس كورونا، الوباء المستمر في تعكير صفو المنافسة على انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وتأتي المناظرة في لحظة محفوفة بالمخاطر بالنسبة لحملة إعادة انتخاب "ترامب" و"بنس"، بعد أقل من أسبوع من إعلان الرئيس إصابته بـ"كوفيد-19" وسط تفشٍّ في البيت الأبيض أصاب العديد من الجمهوريين البارزين، وفقاً لـ"رويترز".

وإلى وقت متأخر أمس، كان الجانبان لا يزالان يتجادلان بشأن طلب "هاريس" لوضع حواجز زجاجية على خشبة المسرح لتقليل فرصة الإصابة.

وأشارت شبكة "سي إن إن" إلى أن عضواً في اللجنة التي تشرف على المناقشة بين أن "بنس" سيسمح له بالظهور دون حاجز، في حين أن "هاريس" سيكون لها جانبها من المسرح إذا رغبت في ذلك.

وأظهر كل من "بنس" و"هاريس"، عضوا مجلس الشيوخ الأمريكي، نتائج سلبية لفيروس كورونا أمس.