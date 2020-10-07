"إغاثي الملك سلمان" يواصل توزيع المساعدات الإغاثية في السودان

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استمرار تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بـ"حجة" اليمنية

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، توزيع المساعدات الإنسانية المتنوعة على المتضررين من السيول والفيضانات في جمهورية السودان الشقيقة، وذلك ضمن الجسر الجوي الذي وجّه به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وشهد يوم أمس توزيع 78 طناً من السلال الغذائية، و300 بطانية، و250 كرتون تمور، و200 غطاء بلاستيكي، وذلك في محلية طوكر التابعة لولاية البحر الأحمر، حيث استفاد من إجمالي التوزيع 4.500 فرد.

ويأتي توزيع هذه المساعدات في إطار مشروع إغاثة المتضررين من السيول والفيضانات في جمهورية السودان الشقيقة.

من ناحية أخرى، واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمديريات ميدي وعبس وحيران وحرض في محافظة حجة اليمنية.

وجرى خلال الفترة من 1 حتى 30 سبتمبر 2020م، ضخ 2.374.800 لتر من مياه الاستخدام للخزانات، وضخ 1.636.000 لتر من المياه الصحية للخزانات، وتوزيع 286 حقيبة للنظافة الشخصية، وتنفيذ 8 حملات رش ضبابي لمكافحة الأوبئة، وتدشين محطتي تحلية مياه، استفاد منها 6.320 فرداً.

كما واصلت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها الطبية في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن.

وراجع العيادات أمس 495 مريضاً بمختلف الحالات المرضية، حيث استقبلت عيادات الطب العام 133 مريضاً، وراجع عيادات الأطفال 49 طفلاً، واستقبل قسم الطوارئ 26 مريضاً، وراجع 14 مريضاً عيادتي الأسنان.

كما تم استقبال 49 مريضة في العيادة النسوية وتمت معاينتهن وفحصهن وصرفت الأدوية اللازمة لهن، فيما استقبلت عيادة التغذية 16 مريضا، كما تم إجراء 44 صورة أشعة لـ 26 مريضاً، وإعطاء 76 لقاحاً لـ 31 مريضاً، فيما بلغ إجمالي الوصفات التي سجلت في الصيدلية 206 وصفات طبية.مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية