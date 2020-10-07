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شرطة عسير تطيح بشخصين بحوزتهما أسلحة نارية وذخائر ومبالغ

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شرطة عسير تطيح بشخصين بحوزتهما أسلحة نارية وذخائر ومبالغ شرطة عسير تطيح بشخصين بحوزتهما أسلحة نارية وذخائر ومبالغ
استكمال الإجراءات النظامية لإحالتهما إلى فرع النيابة العامة

شرطة عسير تطيح بشخصين بحوزتهما أسلحة نارية وذخائر ومبالغ

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير المقدم زيد الدباش، بأن الجهات الأمنية تمكّنت من القبض على مواطنين في العقدين الثالث والرابع من العمر لحيازتهما ونقلهما أسلحة وذخائر حية غير مرخصة بغرض المتاجرة بها بطريقة غير مشروعة.

وقال "الدباش": ضبط بمركبة أحدهما 10000 طلقة حية في أحد مراكز الضبط الأمني ببلقرن، وضبط بمركبة الآخر 8000 طلقة حية وقطعتي سلاح من نوع رشاش وبندقية ومبلغ 30000 ريال بمركز بللحمر.

وأضاف: تم توقيفهما استكمال الإجراءات النظامية لإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.شرطة عسير الجهات الأمنية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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