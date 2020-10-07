أخبار عاجلة

الاثنين.. "الذاكرة الوطنية وحرب أكتوبر" في دار الكتب -
الإدارة تسعى لإيداع راتب في حسابه.. "حمد الله " يهدد النصر بالرحيل -
فيديو تعليم عن بُعد.. شاهد ما فعله الأطفال حين انقطع تواصلهم مع المعلمة -
عضو سابق بـ"الفيفا": احتجاجات الأندية تخدير للجماهير وغطاء لخروجها القاري -
"لنجعلها خضراء" توحِّد التغريد بحسابات الأجهزة الحكومية.. وهذه تفاصيلها -
مقتل "مرتزقة أردوغان" في كاراباخ.. والمرصد السوري يفضح الخسائر البشرية لتركيا -
مصر تسجل 106 إصابات جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة -
ارتفعت حدة المنافسة.. 366 ألف ريال حصيلة يوم بمزاد نادي الصقور -
بالفيديو من عسير.. جزيرة "سمر" وجهة سياحية مميزة قادمة -
ارتداء أحد العمالة في مطعم بمكة قناع رعب يتسبب في فزع شديد لطفل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

إدارة الشرقية: 99% نسبة دخول تسجيل قيادات المدارس عبر منصة مدرستي

Print
إدارة الشرقية: 99% نسبة دخول تسجيل قيادات المدارس عبر منصة مدرستي إدارة الشرقية: 99% نسبة دخول تسجيل قيادات المدارس عبر منصة مدرستي
"الباحص": أكثر من 375 ألف طالب وطالبة تفاعلوا عن بُعد

إدارة الشرقية: 99% نسبة دخول تسجيل قيادات المدارس عبر منصة مدرستي

كشفت إدارة التعليم في المنطقة الشرقية عن تقرير حديث لنظام التعليم الإلكتروني منصة "مدرستي"، وسجلت المؤشرات الرئيسية نمواً كبيراً خلال الأسابيع الماضية.

وقال مدير عام إدارة الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي لتعليم الشرقية، سعيد الباحص لـ"سبق": إن نسبة دخول قيادات المدراس لمنصة مدرستي والتفاعل معها وصل إلى 99%، بمتوسط 20 مرة دخول شهرياً لنحو 1324 مدرسة، مؤكداً أن نسبة دخول الكادر التعليمي تجاوزت حاجز 97% لنحو 33770 معلما ومعلمة، فيما تجري إدارة التعليم دعوماً تقنية لنحو 3% لتمكينهم من الدخول المستمر.

وأضاف "الباحص" أن معدلات دخول الطلاب والطالبات ارتفعت لتصل إلى 96% لنحو 375698 طالباً وطالبة، وهو ما يشكل قفزة نوعية مقارنة ببداية التعليم عن بعد عبر منصة مدرستي، حيث قدمت إدارة التعليم الدعم والمساندة واستكمال تسجيل الطلاب والطالبات منذ الأسبوع الأول، منوهاً بالتعاون المثمر بين التعليم وأسر الطلاب في المنطقة الشرقية والذي ساهم في نتائج التقارير ومفرزات المؤشرات التي أظهرت هذه المكتسبات.

وأشار إلى أن عدد الزيارات الإشراقية وصلت إلى نسبة 83% لنحو 590 مشرفاً ومشرفة على أداء المدارس عبر المنصة، مبيناً أن طلاب وطالبات التربية الخاصة حظوا بجلسات فردية لاستمرار تعليمهم عبر 3040 جلسة تعليمية على مدى الأسابيع الماضية.

وأفاد "الباحص" أن إدارة التعليم وزعت ما يزيد عن 2341 جهازاً لوحياً وحاسوبياً للطلاب والطالبات من خلال برنامج تكافل، كما قدمت 443 برنامجاً توعوياً لمختلف الفئات، مستعرضاً عدد جلسات التدريب والاستشارات التي وصلت لـ537 جلسة حضورية أو هاتفية، كما قدمت مدارسها نحو 392 أسلوب تدريس حديثاً يلائم طبيعة التعليم الرقمية.

وذكر أن إدارة التعليم قدمت 883 برنامجاً تدريبياً وورشة عمل عن بعد استهدفت 22675 مستفيداً، لافتاً إلى أن إدارة التعليم بالمنطقة تعمل وفق منظومة قياس الأداء وتحليل المؤشرات دورياً لتعزيز فرص التميز ومعالجة التحديات التي تواجه بعض الطلاب والطالبات لرفع مستوى وجودة التحصيل العلمي وتحسين نواتج التعلم ضمن خطوات التطوير لوزارة التعليم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الإدارة تسعى لإيداع راتب في حسابه.. "حمد الله " يهدد النصر بالرحيل

الإدارة تسعى لإيداع راتب في حسابه.. "حمد الله " يهدد النصر بالرحيل

فيديو تعليم عن بُعد.. شاهد ما فعله الأطفال حين انقطع تواصلهم مع المعلمة

فيديو تعليم عن بُعد.. شاهد ما فعله الأطفال حين انقطع تواصلهم مع المعلمة

عضو سابق بـ"الفيفا": احتجاجات الأندية تخدير للجماهير وغطاء لخروجها القاري

عضو سابق بـ"الفيفا": احتجاجات الأندية تخدير للجماهير وغطاء لخروجها القاري

"لنجعلها خضراء" توحِّد التغريد بحسابات الأجهزة الحكومية.. وهذه تفاصيلها

"لنجعلها خضراء" توحِّد التغريد بحسابات الأجهزة الحكومية.. وهذه تفاصيلها

شبكة عيون الإخبارية