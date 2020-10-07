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"الراجحي" يترأس وفد المملكة في الاجتماع السادس للجنة وزراء العمل الخليجيين

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"الراجحي" يترأس وفد المملكة في الاجتماع السادس للجنة وزراء العمل الخليجيين "الراجحي" يترأس وفد المملكة في الاجتماع السادس للجنة وزراء العمل الخليجيين
استعراض مخرجات اجتماعات مسار مجموعة عمل التوظيف في "العشرين"

ترأس وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي وفد المملكة في أعمال الاجتماع السادس للجنة وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي انعقد اليوم "عبر الاتصال المرئي".

وناقش الوزراء خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ومن بينها قرارات المجلس الأعلى التي صدرت في مجال العمل، ورؤية الأمانة العامة بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك لمرحلة ما بعد جائحة كورونا إضافة إلى استراتيجية مجلس التعاون في مجال العمل والقوى العاملة.

وشهد الاجتماع استعراض مخرجات اجتماعات مسار مجموعة عمل التوظيف في مجموعة العشرين التي رأستها الوزارة هذا العام.أحمد بن سليمان الراجحي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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