"الصحة العالمية" تعتمد‫ الطائف مدينة صحية.. و"الفيصل" يسلّم شهادة الاعتماد لـ"الربيعة"

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بعد عدّة مراحل لتطبيق معايير المنظمة وفق منهجية عملية تحقق التنمية المستدامة

سلّم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير ‫خالد الفيصل بن عبدالعزيز، وزيرَ الصحة الدكتور توفيق الربيعة، خلال استقباله له في مكتبه بالإمارة، شهادة منظمة الصحة العالمية لاعتماد الطائف مدينة صحية.

‏ وقد استمع إلى نبذة عن برنامج المدن الصحية الذي يُعتبر أحد برامج منظمة الصحة العالمية، الهادفة للنهوض بكل مناحي الحياة.

أعلنَ ذلك حساب إمارة منطقة مكة المكرمة على "تويتر"، حيث اعتُمدت الطائف مدينة صحية بعد عدّة مراحل لتطبيق معايير منظمة الصحة العالمية، وفق منهجية عملية تحقق التنمية المستدامة وتطبيق المعايير المعتمدة، فيما ستعمل اللجنة الرئيسية للمدينة الصحية بالطائف على إشراك كل شرائح المجتمع في وضع الأولويات وإعداد الخطط وصياغة الأهداف وسنّ طرق تنفيذها والعمل على تقييمها وفق آليات تشارك فيها لجان حكومية ومجتمعية.

خالد الفيصل توفيق الربيعة