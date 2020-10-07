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البحرين تدين إطلاق الحوثيين طائرة دون طيار تجاه المملكة

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البحرين تدين إطلاق الحوثيين طائرة دون طيار تجاه المملكة البحرين تدين إطلاق الحوثيين طائرة دون طيار تجاه المملكة
قالت: إن هذه الاعتداءات تعكس إصراراً على زعزعة الأمن

البحرين تدين إطلاق الحوثيين طائرة دون طيار تجاه المملكة

أدانت مملكة البحرين واستنكرت بشدة محاولات مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران المتكررة للقيام بهجمات إرهابية تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في المملكة العربية والمنطقة، كان آخرها إطلاق طائرة دون طيار "مفخخة" تجاه مدينة نجران.

وقالت وزارة الخارجية البحرينية في بيان لها اليوم: هذه الأعمال العدائية الممنهجة تعكس إصراراً واضحاً من المليشيات الحوثية على زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتعريض حياة المدنيين لخطر جسيم.

وأكدت وقوف مملكة البحرين في صف واحد إلى جانب المملكة وتضامنها معها ضد كل من يحاول النيل من أمنها واستقرارها، مشددة على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه ردع هذه المليشيات الإرهابية، ووضع حد لانتهاكاتها المستمرة للقوانين الدولية، واتخاذ إجراءات حازمة ضد كل من يدعمها أو يمولها.البحرين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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