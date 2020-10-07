"آل شغيب" المجاردة.. مشروع معلق لإنشاء عبارة يغلق الطريق والبلدية: لديكم البديل!

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مطالب للمواطنين بإعادة فتح الطريق لحين استكمال المشروع لتوفير الوقت والمجهود

يعاني مواطنو قرية آل شغيب الحدباء بالمجاردة، من إغلاق الطريق الذي يخدم ما يزيد على 20 منزلًا؛ لغرض إنشاء عبارة ثم توقف العمل منذ أكثر من شهر دون فتح الطريق المغلق لحين معاودة العمل في المشروع واستكماله.

ومن جانبها أكدت بلدية المجاردة في ردها على "سبق" أنه تم توجيه المقاول لـ"عبارة آل شغيب" بسرعة إنهاء الأعمال بشكل عاجل بجميع مواقع العمل، مؤكدةً أن إغلاق الطريق غير مؤثر حيث يوجد طرق أخرى بديلة.

وقال المواطن عبدالله عامر الشهري لـ"سبق": بدأ المقاول في إنشاء عبارة تخدم الطريق المؤدي لما يزيد على 20 منزلًا في القرية؛ ولكنه ترك العمل منذ أكثر من شهر وترك الطريق مغلقًا؛ ما يضطرنا لسلك طرق أبعد مرورًا من داخل قرى أخرى وبين منازل وأحياء سكنية عدة.

وأضاف: "برغم رفع عدة شكاوى لبلدية المجاردة ورقم بلدي؛ إلا أن الردود تكون واحدة بأنه يوجد طرق بديلة ويتم معها إغلاق الطلبات باستمرار، بانتظار المشروع الذي لا نعلم كم مدة تنفيذه؛ حيث لم تزرع لوحات للمشروع تبين المدة الزمنية للتنفيذ.

وتابع: "نطالب بإعادة فتح الطريق مؤقتًا -فعمله يسير ولا يحتاج لأكثر من "شيول" لمدة نصف ساعة فقط- دون تأثير على أعمال إنشاء العبارة المتوقفة لحين عودة المقاول للعمل، والتسريع في عمل المقاول.

وقالت بلدية المجاردة في ردها على "سبق": العمل جارٍ بالمشروع متعدد المواقع بالمحافظة والمراكز التابعة لها، وهناك طرق بديلة ومهيأة وآمنة وغير خطرة أثناء المرور بها خلاف الطريق الذي يتم فيه العمل حاليًا، وسيتم العمل على استئناف العمل بالموقع حسب الخطة المعدة لذلك، وتم توجيه المقاول بسرعة إنهاء الأعمال بشكل عاجل بجميع مواقع العمل".