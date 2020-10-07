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بعد 39 عامًا.. زوجة السادات: في أيامه الأخيرة كنت أعرف أنه سيتعرض للاغتيال

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بعد 39 عامًا.. زوجة السادات: في أيامه الأخيرة كنت أعرف أنه سيتعرض للاغتيال بعد 39 عامًا.. زوجة السادات: في أيامه الأخيرة كنت أعرف أنه سيتعرض للاغتيال
قالت: كان لدي إحساس كبير ولم أرد أن أصدقه.. حتى حدث

بعد 39 عامًا.. زوجة السادات: في أيامه الأخيرة كنت أعرف أنه سيتعرض للاغتيال

في ذكرى حرب أكتوبر، وبعد 39 عامًا من حادث الاغتيال، أكدت جيهان السادات، زوجة الرئيس المصري الراحل أنور السادات، أنها كانت تعرف أنه سيتعرض للاغتيال.

وقالت جيهان السادات، خلال حوارها مع الإعلامية المصرية لميس الحديدي، بمناسبة الذكرى الـ47 لانتصارات أكتوبر، أن ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر يوم لا ينسى؛ حيث إنه أول انتصار لمصر منذ سنوات طويلة، لكن رغم ذلك تنتابها مشاعر من الحزن لأنهم فقدوا رب الأسرة، وهو حدث ليس سهلًا؛ على حد قولها.

وتابعت جيهان السادات: "كنت عارفة في الأيام الأخيرة أنه سيتعرض للاغتيال عبر إحساس كبير، بس مكنتش عاوزة أصدقه لحد ما حصل".

وأكدت جيهان السادات: "رغم مرور 39 سنة على واقعة الاغتيال؛ إلا أن الوجع سيظل موجودًا، ولا يمكن أن ننسى ألم فراق الرئيس أنور السادات".

وتذكرت جيهان اللحظات الأخيرة قبيل حرب أكتوبر، وقالت: "سألت السادات: أودي الأولاد المدارس عادي؟ قال لي: آه طبعًا، وسيبتهم يروحوا، ماعدا بنتي الصغيرة جيهان (نانا)؛ لأني وقتها كنت شفت حلم قلقني، وهي وقتها فرحت أنها مش هتروح".

وأشارت جيهان السادات إلى أنها لم تكن تعرف موعد الحرب إطلاقًا؛ لكنها كانت تشعر باقترابها مع زيادة الاجتماعات.أنور السادات

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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