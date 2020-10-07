أخبار عاجلة

الاثنين.. "الذاكرة الوطنية وحرب أكتوبر" في دار الكتب -
الإدارة تسعى لإيداع راتب في حسابه.. "حمد الله " يهدد النصر بالرحيل -
فيديو تعليم عن بُعد.. شاهد ما فعله الأطفال حين انقطع تواصلهم مع المعلمة -
عضو سابق بـ"الفيفا": احتجاجات الأندية تخدير للجماهير وغطاء لخروجها القاري -
"لنجعلها خضراء" توحِّد التغريد بحسابات الأجهزة الحكومية.. وهذه تفاصيلها -
مقتل "مرتزقة أردوغان" في كاراباخ.. والمرصد السوري يفضح الخسائر البشرية لتركيا -
مصر تسجل 106 إصابات جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة -
ارتفعت حدة المنافسة.. 366 ألف ريال حصيلة يوم بمزاد نادي الصقور -
بالفيديو من عسير.. جزيرة "سمر" وجهة سياحية مميزة قادمة -
ارتداء أحد العمالة في مطعم بمكة قناع رعب يتسبب في فزع شديد لطفل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بـ 16 نقطة مئوية.. نتائج استطلاع رأي تظهر تقدُّم بايدن على

Print
بـ 16 نقطة مئوية.. نتائج استطلاع رأي تظهر تقدُّم بايدن على ترامب بـ 16 نقطة مئوية.. نتائج استطلاع رأي تظهر تقدُّم بايدن على
يشير معظم الاستطلاعات المشابهة إلى تقدُّم المرشح الديمقراطي للرئاسة

بـ 16 نقطة مئوية.. نتائج استطلاع رأي تظهر تقدُّم بايدن على ترامب

أظهرت نتائج استطلاع للرأي أُجري بناءً على طلب من "سي إن إن" تقدُّم المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن؛ بـ 16 نقطة مئوية شعبية على منافسه الرئيس الأمريكي دونالد .

ووفق نتائج هذا الاستطلاع، سيصوّت 57% من المشاركين لمصلحة بايدن؛ إذا أُجريت الانتخابات الرئاسية الأمريكية الآن، فيما سيصوّت 41% من العيّنة التي شملها الاستطلاع لمصلحة الرئيس الحالي ترامب.

وسُجل في هذا الاستطلاع، فارق 16 نقطة مئوية لمصلحة المرشح الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية، في حين أن نحو 2% من المشاركين قالوا إنهم لن يساندوا الاثنين.

ووفق " اليوم" كان استطلاع سابق قد أجري في منتصف أغسطس وحينها تقدُّم بايدن؛ على منافسه ترامب؛ بفارق 8 نقاط مئوية.

وتشير معظم الاستطلاعات المشابهة إلى تقدُّم المرشح الديمقراطي للرئاسة.

كما تدل تقديرات مختلفة على أن بايدن؛ يتقدَّم على ترامب بفارق يراوح بين 2 و16 نقطة مئوية.

وشمل استطلاع الرأي الأخير 1205 أشخاص بالغين في الولايات المتحدة، وجرى في الفترة ما بين 1 - 4 أكتوبر، وتُحدّد درجة الخطأ فيه بـ 3.6 نقطة مئوية.جو بايدن دونالد ترامب

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
روسيا تسجل 12,126 إصابة جديدة بـ"كورونا"

روسيا تسجل 12,126 إصابة جديدة بـ"كورونا"

روسيا تسجل 12,126 إصابة جديدة بـ"كورونا"

روسيا تسجل 12,126 إصابة جديدة بـ"كورونا"

روسيا تعلن: أرمينيا وأذربيجان تشاركان في محادثات موسكو

روسيا تعلن: أرمينيا وأذربيجان تشاركان في محادثات موسكو

طبيب الرئيس الأمريكي: ترامب سيكون قادراً على استئناف أنشطته العامة بدءاً من السبت

طبيب الرئيس الأمريكي: ترامب سيكون قادراً على استئناف أنشطته العامة بدءاً من السبت

شبكة عيون الإخبارية