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.. شاهد ما فعله سائق غاضب تحطمت سيارته في السباق

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بالفيديو.. شاهد ما فعله سائق غاضب تحطمت سيارته في السباق .. شاهد ما فعله سائق غاضب تحطمت سيارته في السباق
بطل الفورمولا: لا بد من منعه من السباقات مدى الحياة

بالفيديو.. شاهد ما فعله سائق غاضب تحطمت سيارته في السباق

في سلوك غير رياضي ومشين، أظهر مقطع صادم، اللحظة التي فقد فيها السائق الإيطالي لوكا كوربيري أعصابه، عقب تحطم سيارته إثر اصطدامه بمتسابق آخر في اللفة التاسعة من السباق، خلال بطولة العالم للكارتينج.

وحسب الفيديو الذي بثته وسائل إعلام عالمية؛ فقد التقط كوربيري مصد سيارته المحطمة، وألقاه أمام السيارات المتسابقة، وهو السلوك المشين الذي يعرّض المتسابقين والسيارات لمخاطر شديدة.

وبعد نهاية السباق، شوهد كوربيري في حارة الانتظار وهو يصرخ ويعتدي بالضرب على السائق الذي ألقى باللوم عليه في التسبب بخسارته.

وحسب "سي إن إن"، قال الاتحاد الدولي للسيارات في بيان، إنه يحقق في الأمر، وجاء في البيان: "الاتحاد الدولي للسيارات والاتحاد الإيطالي للكارتينج قلقون للغاية من الأحداث المزعجة التي وقعت أمس خلال بطولة العالم للكارتينج في لوناتو، وبدأ الاتحاد الدولي للسيارات تحقيقًا فوريًّا في الحادث".

وفي تغريدة نشرها عبر "تويتر"، دعا جونسون باتون، بطل الفورمولا واحد لعام 2009، إلى فرض حظر مدى الحياة على كوربيري.

ومن جهته، قال فيليبي ماسا، رئيس لجنة الكارتينج التابعة للاتحاد الدولي للسيارات: "إن المتورطين سيواجهون العواقب".

ومن ناحيته، نشر كوربيري اعتذارًا على موقع " فيسبوك"، بعد رد فعله في السباق، وقال كوربيري: "لا توجد أعذار لشرح سبب القيام بهذا العمل المشين.. لقد قررت عدم المشاركة في أي مسابقة أخرى لرياضة السيارات لبقية حياتي، هذه ليست عدالة ذاتية، إنها ببساطة الشيء الصحيح الذي أفعله".

جدير بالذكر، أن الكارت أو الكارتينغ "Karting" هو سباق لسيارات صغيرة بأربع عجلات، ويتم السباق على حلبة كارتينغ صغيرة، وهي تعتبر خطوة أولى في عالم السيارات، وفي سباق السوبر كارت يمكن أن تصل سرعة السيارة إلى 250 كلم/ساعة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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