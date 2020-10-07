أخبار عاجلة

الاثنين.. "الذاكرة الوطنية وحرب أكتوبر" في دار الكتب -
الإدارة تسعى لإيداع راتب في حسابه.. "حمد الله " يهدد النصر بالرحيل -
فيديو تعليم عن بُعد.. شاهد ما فعله الأطفال حين انقطع تواصلهم مع المعلمة -
عضو سابق بـ"الفيفا": احتجاجات الأندية تخدير للجماهير وغطاء لخروجها القاري -
"لنجعلها خضراء" توحِّد التغريد بحسابات الأجهزة الحكومية.. وهذه تفاصيلها -
مقتل "مرتزقة أردوغان" في كاراباخ.. والمرصد السوري يفضح الخسائر البشرية لتركيا -
مصر تسجل 106 إصابات جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة -
ارتفعت حدة المنافسة.. 366 ألف ريال حصيلة يوم بمزاد نادي الصقور -
بالفيديو من عسير.. جزيرة "سمر" وجهة سياحية مميزة قادمة -
ارتداء أحد العمالة في مطعم بمكة قناع رعب يتسبب في فزع شديد لطفل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"تعليم الأفلاج" يهيئ المجتمع التعليمي للمشاركة في مسابقة "مدرستي"

Print
"تعليم الأفلاج" يهيئ المجتمع التعليمي للمشاركة في مسابقة "مدرستي" "تعليم الأفلاج" يهيئ المجتمع التعليمي للمشاركة في مسابقة "مدرستي"
"مركز التميز" يستعرض مجالاتها والخطة الزمنية والفئات المستفيدة

أنهى مركز التميز بإدارة تعليم الأفلاج، أعمال الاستعداد لمسابقة "مدرستي" والبدء في تهيئة المجتمع للمشاركة فيها.

جاء ذلك خلال لقاء عقده مركز التميز، اليوم الأربعاء، ترأسه مدير التعليم الدكتور محمد آل مغيرة مع اللجان المكلفة بمهام العمل على مسابقة "مدرستي".

وتضمّن اللقاء كلمة لرئيس قسم التميز خلف زيد الغيث، تحدّث خلالها عما تم تنفيذه من تقديم برامج تدريبية لقادة المدارس ورعاة للمسابقة وتزويد المدارس بدليل المسابقة وتفاصيلها.

واستعرض مشرف مركز التميز، سالم الحامد، مجالات المسابقة والخطة الزمنية لها والفئات المستفيدة في المسابقة بالمجتمع التعليمي؛ فيما تحدثت مساعد مركز التميز حصة الحامد عن مراحل التحكيم، واستعرضت درجات المسابقة في مجالاتها.

واختُتم اللقاء بطرح عدد من التوصيات لتهيئة المجتمع التعليمي للمسابقة وحثهم وتحفيزهم للمشاركة فيها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الإدارة تسعى لإيداع راتب في حسابه.. "حمد الله " يهدد النصر بالرحيل

الإدارة تسعى لإيداع راتب في حسابه.. "حمد الله " يهدد النصر بالرحيل

فيديو تعليم عن بُعد.. شاهد ما فعله الأطفال حين انقطع تواصلهم مع المعلمة

فيديو تعليم عن بُعد.. شاهد ما فعله الأطفال حين انقطع تواصلهم مع المعلمة

عضو سابق بـ"الفيفا": احتجاجات الأندية تخدير للجماهير وغطاء لخروجها القاري

عضو سابق بـ"الفيفا": احتجاجات الأندية تخدير للجماهير وغطاء لخروجها القاري

"لنجعلها خضراء" توحِّد التغريد بحسابات الأجهزة الحكومية.. وهذه تفاصيلها

"لنجعلها خضراء" توحِّد التغريد بحسابات الأجهزة الحكومية.. وهذه تفاصيلها

شبكة عيون الإخبارية