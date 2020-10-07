أخبار عاجلة

الاثنين.. "الذاكرة الوطنية وحرب أكتوبر" في دار الكتب -
الإدارة تسعى لإيداع راتب في حسابه.. "حمد الله " يهدد النصر بالرحيل -
فيديو تعليم عن بُعد.. شاهد ما فعله الأطفال حين انقطع تواصلهم مع المعلمة -
عضو سابق بـ"الفيفا": احتجاجات الأندية تخدير للجماهير وغطاء لخروجها القاري -
"لنجعلها خضراء" توحِّد التغريد بحسابات الأجهزة الحكومية.. وهذه تفاصيلها -
مقتل "مرتزقة أردوغان" في كاراباخ.. والمرصد السوري يفضح الخسائر البشرية لتركيا -
مصر تسجل 106 إصابات جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة -
ارتفعت حدة المنافسة.. 366 ألف ريال حصيلة يوم بمزاد نادي الصقور -
بالفيديو من عسير.. جزيرة "سمر" وجهة سياحية مميزة قادمة -
ارتداء أحد العمالة في مطعم بمكة قناع رعب يتسبب في فزع شديد لطفل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. علوم و تكنولوجيا

بينكيو تطلق شاشات الألعاب من سلسلة MOBIUZ من طراز EX2710 وEX2510 في دولة الإمارات

Print
بينكيو تطلق شاشات الألعاب من سلسلة MOBIUZ من طراز EX2710 وEX2510 في دولة الإمارات بينكيو تطلق شاشات الألعاب من سلسلة MOBIUZ من طراز EX2710 وEX2510 في دولة الإمارات

-كشفت شركة بينكيو، الشركة الرائدة عالميًا في مجال التكنولوجيا والأجهزة البصرية، مؤخرًا النقاب عن شاشتين من أحدث مجموعة شاشات ألعاب خاصة بها في دولة الإمارات - وهي شاشة BenQ MOBIUZ EX2710  وشاشة BenQ MOBIUZ EX2510. هذا وقد صُمم خط شاشات الألعاب MOBIUZ لمحبي الألعاب الذين يستمتعون بالألعاب عالية السرعة والصور البصرية المذهلة والصوت الرائع. ويساعد معدل التحديث المذهل البالغ 144 هرتز وتقنية HDRi الحصرية وتقنية FreeSync Premium على تقديم مقاطع ورسومات حية سلسة. تعمل لوحات IPS الممتدة من الحافة إلى الحافة على زيادة الانغماس في ألوان الشاشات المذهلة. ومع إضافة سماعات treVolo بقدرة 2.5 واط المدمجة التي تتميز بأنماط الصوت القابلة للتحديد ونقاء صوتها، أصبحت شاشات MOBIUZ توفر تجربة ألعاب تجعلك تنغمس تمامًا معها على نحو لا مثيل له.

تحتوي شاشات MOBIUZ  من بينكيو على تحسينات أداء خاصة مثل تقنية Black eQualizer لإضاءة الزوايا والظلال الداكنة وتقنية Light Tuner المزودة بعشرين إعداد للتحسين. تعمل تقنية العناية بالعين من بينكيو على تقليل إجهاد العين والإرهاق أثناء المشاهدة لفترات طويلة. يشتمل التصميم الجمالي الأنيق للشاشات على حامل أنيق مزود بإدارة كابلات مدمجة ومساحة لتخزين وحدات التحكم. شاشة EX2710  هي عبارة عن شاشة 16:9 IPS FHD HDR مقاس 27 بوصة، بينما شاشة EX2510 أصغر منها قليلاً إذ أنها بمقاس 24.5 بوصة وتمتلك نفس مزايا الألعاب الفائقة التي تمتلكها الشاشة الأخرى. وتُزود الشاشتان بسماعتين 2.5 واط ومعالج إشارة رقمي مُزود بثلاثة أوضاع صوت مخصصة. وهذه الشاشات جاهزة للعمل مع وقت استجابة للصور المتحركة قدره 1 مللي ثانية وهي مُزودة بتقنية FreeSync Premium ومحسنات صور تضخم تجربة الألعاب بأكملها.

وفي هذا السياق صرح مانيش باكشي، المدير الإداري لشركة بينكيو الشرق الأوسط قائلاً" إن سلسلة الألعاب  MOBIUZ من بينكيو الجديدة كليًا تم تصميمها للارتقاء بتجارب الألعاب للمستخدمين.  وتوفر شاشات EX2710  وEX2510  تقنية ألعاب متقدمة للغاية لهم في حجمين من الأحجام الأكثر ملائمة . وأردف قائلاً "إن التقنيات التي طورناها تجعل من خط منتجات MOBIUZ واحدة من السلاسل الأروع للاستمتاع بالرياضات الإلكترونية بطريقة غير مسبوقة. إن ميزات العناية بالعين من بينكيو تضمن حماية العين والحفاظ على سلامتها، خاصة في الأيام التي يكون فيها وقت استخدام الشاشة في أعلى  مستوياته على الإطلاق."

 

معلومات الكاتب

مواضيع متعلقة
فيديو تعليم عن بُعد.. شاهد ما فعله الأطفال حين انقطع تواصلهم مع المعلمة

فيديو تعليم عن بُعد.. شاهد ما فعله الأطفال حين انقطع تواصلهم مع المعلمة

بالفيديو من عسير.. جزيرة "سمر" وجهة سياحية مميزة قادمة

بالفيديو من عسير.. جزيرة "سمر" وجهة سياحية مميزة قادمة

فيديو تعليم عن بُعد.. شاهد ما فعله الأطفال حين انقطع تواصلهم مع المعلمة

فيديو تعليم عن بُعد.. شاهد ما فعله الأطفال حين انقطع تواصلهم مع المعلمة

بالفيديو من عسير.. جزيرة "سمر" وجهة سياحية مميزة قادمة

بالفيديو من عسير.. جزيرة "سمر" وجهة سياحية مميزة قادمة

شبكة عيون الإخبارية