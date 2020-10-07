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عالمتان تفوزان بـ"نوبل الكيمياء".. طوَّرتا طريقة لتحرير الجينوم

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عالمتان تفوزان بـ"نوبل الكيمياء".. طوَّرتا طريقة لتحرير الجينوم عالمتان تفوزان بـ"نوبل الكيمياء".. طوَّرتا طريقة لتحرير الجينوم
إسهاماتهما مكّنت الباحثين من تغيير الحمض النووي بدقة عالية للغاية

عالمتان تفوزان بـ

أعلنت الأكاديمية السويدية الملكية للعلوم، فوز العالمتين: الفرنسية إيمانويل شاربنتييه؛ والأمريكية جنيفر دودنا؛ بجائزة نوبل للكيمياء لعام 2020 "لتطويرهما طريقة لتحرير الجينوم".

وستتقاسم العالمتان الجائزة مناصفة فيما بينهما، وقالت اللجنة إن إسهامات العالمتيْن مكّنت "الباحثين من تغيير الحمض النووي للحيوانات والنباتات والكائنات الدقيقة بدقة عالية للغاية، وكان للتكنولوجيا التي طوَّرتاها تأثير ثوري في علوم الحياة، وتسهم في التوصل إلى علاجات جديدة للسرطان، وربما تجعل حلم علاج الأمراض الوراثية حقيقة".

وألقت جائحة كوفيد-19 بثقلها على موسم جوائز نوبل هذه السنة، إذ دفعت بالقائمين على الحدث، إلى إلغاء حفل توزيع هذه المكافآت العريقة المقرر أساساً في العاشر من ديسمبر في ستوكهولم، مع الإبقاء على موعد الإعلان عن الفائزين خلال الأسبوع الحالي.

ويتشارك الفائزون بالجائزة مكافأة مالية تقرب قيمتها من مليون دولار، على أن يتسلّموها في بلد الإقامة.جائزة نوبل نوبل

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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