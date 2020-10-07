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شاهد.. "التواصل الحكومي" يبث مقطع عن رجال "التابلاين" وذكرياتهم في طريف

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شاهد.. "التواصل الحكومي" يبث مقطع فيديو عن رجال "التابلاين" وذكرياتهم في طريف شاهد.. "التواصل الحكومي" يبث مقطع عن رجال "التابلاين" وذكرياتهم في طريف
مشاهد قديمة للشركة في مراحل تنفيذ المشروع وضخ النفط قبل 65 عامًا

شاهد..

بعد أن دخلوه للمرة الأولى قبل 65 عامًا، يعود رجال شركة التابلاين لمقهى "كانتين" بطريف مستعيدين ذكرياتهم مع ‎السينما وملعب التنس، وقام مركز التواصل الحكومي ببث مقطع عبر الحساب الرسمي في "تويتر". عن تلك الذكريات.

واستعاد المواطن كامل الشعلان الموظف المتقاعد من خط "التابلاين" شريط الذكريات خلال مشاهدته بعض الصور المعروضة في آل "كانتين"؛ موضحا أنه من خلال عمله في "التابلاين" عرف "الهمبرجر" و"الميلك شيك" و"الستيك"، وهذه الأصناف من الأكلات لم تكن موجودة في الرياض وقتها.

وتابع: قامت المملكة بافتتاح المدارس العربية إضافة لافتتاح المدارس الأخرى لتعليم اللغة الإنجليزية؛ مشيرًا إلى أن المحافظة تطورت وشهدت نهضه عمرانية كبيرة.

واحتوى مقطع الفيديو على المشاهد القديمة لمقر الشركة في "طريف"، وعلق محافظ طريف بدر بن نجر على صورة للمحافظة يعود تاريخها إلى العام ١٩٦١، يظهر فيها موقع شركة "التابلاين" وأهم مرافق الشركة من شارع "كاليفورنيا" وشارع "نيويورك" وشارع ٦٥ وموقع السينما ومقر النادي والمدرسة والمسبح وملعب التنس الأرضي وموقع" الكانتين".

وقال عبدالكريم الرويلي: إن الكانتين عبارة عن مجمع يشمل سوبر ماركت إضافة إلى كافتيريا مصغرة يقدم الشاي والقهوة الأمريكية ومطعم، وافتتح عام ١٩٥٥.

واحتوى الفيديو على مشاهد قديمة للشركة في مراحل تنفيذ المشروع وضخ النفط عبر خط "التابلاين".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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