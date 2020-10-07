أخبار عاجلة

الاثنين.. "الذاكرة الوطنية وحرب أكتوبر" في دار الكتب -
الإدارة تسعى لإيداع راتب في حسابه.. "حمد الله " يهدد النصر بالرحيل -
فيديو تعليم عن بُعد.. شاهد ما فعله الأطفال حين انقطع تواصلهم مع المعلمة -
عضو سابق بـ"الفيفا": احتجاجات الأندية تخدير للجماهير وغطاء لخروجها القاري -
"لنجعلها خضراء" توحِّد التغريد بحسابات الأجهزة الحكومية.. وهذه تفاصيلها -
مقتل "مرتزقة أردوغان" في كاراباخ.. والمرصد السوري يفضح الخسائر البشرية لتركيا -
مصر تسجل 106 إصابات جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة -
ارتفعت حدة المنافسة.. 366 ألف ريال حصيلة يوم بمزاد نادي الصقور -
بالفيديو من عسير.. جزيرة "سمر" وجهة سياحية مميزة قادمة -
ارتداء أحد العمالة في مطعم بمكة قناع رعب يتسبب في فزع شديد لطفل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الصحة" تصدر دليلاً لخدمات الرعاية الصحية المنزلية

Print
"الصحة" تصدر دليلاً لخدمات الرعاية الصحية المنزلية "الصحة" تصدر دليلاً لخدمات الرعاية الصحية المنزلية
شمل "متابعة مرضى الأمراض المزمنة والتحاليل المخبرية"

أصدرت "الصحة" دليلاً لخدمات الرعاية الصحية المنزلية، حيث قامت بنشره عبر منصتها التوعوية" عش بصحة" LiveWellMOH@، تضمن عرضاً لـ 13 خدمة تقدمها الرعاية الصحية المنزلية.

وتضمن الدليل، متابعة مرضى الأمراض المزمنة، وتقديم خدمات العلاج الوريدي، والعناية والوقاية بمرضى قرح الفراش، والعناية بمرضى أنابيب التغذية المعوية، والعناية التلطيفية، وتقديم خدمات العلاج الطبيعي، والعناية بمرضى القسطرة البولية، إضافة إلى النقل غير الإسعافي، والتحاليل المخبرية، والدعم النفسي والاجتماعي، وتقديم الأدوية والمستلزمات الطبية للمرضى وغيرها من الخدمات.

ويحوي الدليل تعريفاً بآلية الوصول لخدمات الرعاية الصحية المنزلية من داخل المستشفى وخارجه، وتوضيحاً للفئات التي تقدم لهم خدمات الرعاية الصحية المنزلية حيث لا تقتصر على الكبار فقط، بل تشمل مرضي السرطان، ومرضى بعد العمليات الجراحية، ومرضى الزهايمر، والمرضى بعد السيارات وإصابة الرأس، ومرضى الصحة النفسية، ومرضى طريحي الفراش، ومرضى الضغط، ومرضى القسطرة البولية، ومرضى قرح الفراش والجروح، ومرضى الأنبوب المعدي التغذوي، ومرضي مشكلات الجهاز التنفسي، ومرضى المضادات عن طريق الوريد، ومرضى القلب، ومرضى السكري، ومرضى التأهيل والعلاج الطبيعي، ومرضى الجلطات، ومرضى الفتحات المعدية.وزارة الصحة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أثينا: ننتظر من الناتو تطبيق آلية عسكرية لتجنب الحوادث في شرق المتوسط

أثينا: ننتظر من الناتو تطبيق آلية عسكرية لتجنب الحوادث في شرق المتوسط

شبكة عيون الإخبارية