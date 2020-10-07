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.. إصابات كورونا اليومية فوق الـ11 ألفًا لليوم الثاني

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روسيا.. إصابات كورونا اليومية فوق الـ11 ألفًا لليوم الثاني .. إصابات كورونا اليومية فوق الـ11 ألفًا لليوم الثاني
الصحة: الإصابات الجديدة تتوزع بين كافة أقاليم البلاد الـ85

روسيا.. إصابات كورونا اليومية فوق الـ11 ألفًا لليوم الثاني

لليوم الثاني على التوالي، سجلت السلطات الصحية الروسية أكثر من 11 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في ، اليوم الأربعاء، في تقريرها اليومي، عن رصد 11115 إصابة جديدة بالوباء، مقابل 11615 إصابة في اليوم السابق؛ لافتة إلى أن الإصابات الجديدة تتوزع بين كافة أقاليم البلاد الـ85، ولم تظهر أعراض الإصابة لدى 27.2% من المرضى الجدد.

وسجلت السلطات الصحية الروسية خلال الساعات الـ24 الماضية 202 وفاة جديدة ناجمة عن مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا (مقابل 188 وفاة أمس)؛ مما يمثل أكبر حصيلة وفيات يومية منذ 1 يوليو الماضي عندما تم تسجيل 216 وفاة.

وشهد إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة، ارتفاعًا بـ0.9% خلال آخر 24 ساعة، وأصبح مليونًا و248619 إصابة، منها 21865 حالة وفاة، و231479 حالة نشطة (ما يمثل زيادة بـ4214 حالة نشطة منذ أمس).

ووفق "روسيا اليوم"، تماثل 6699 مريضًا للشفاء من كورونا في روسيا منذ أمس؛ ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 995275 شخصًا.

وأجري في روسيا حتى اليوم أكثر من 48.7 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بكورونا (371 ألفًا منها خلال اليوم الأخير)، ولا يزال أكثر من 237 ألف شخص تحت الرقابة الطبية.روسيا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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