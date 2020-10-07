"الدهاس" عن معرض القمة: صورة ناطقة ومعلومات ثرية عن أقدس بقاع الدنيا

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يتكوّن من 7 محطات قمم وشواهد سعودية وجولة في مكة التاريخية قبل 100 عام

أشاد المدير العام لمركز تاريخ مكة المكرّمة الدكتور فواز بن علي الدهاس؛ بمعرض القمة الذي تنظّمه جمعية هدية الحاج والمعتمر بمناسبة ذكرى توحيد المملكة العربية السعودية التسعين.

جاء ذلك خلال زيارته معرض القمة ووقوفه على المحطات السبع داخل المعرض.

وعبّر " الدهاس" عن سعادته بزيارة المعرض، قائلاً: "سعدت بزيارة معرض القمة الذي تحقّق فيه كثير من الأشياء التي كنا نتمنى تحقيقها من وقت مضى، فهو يقدم صورة ناطقة ومعلومات ثرية عن أقدس بقاع الدنيا "مكة المكرّمة".

وأضاف "الدهاس": "إنني أفتخر أن في هذه البلاد المباركة مَن لديه الطموح في تحقيق الأماني وترجمة المعاني الجغرافية في مكة المكرّمة، في لوحات تكاد تنطق بالتاريخ المكي، مقدماً شكره للقائمين على معرض القمة متمنين لهم مزيداً من الرقي والتقدم.

ويتكوّن معرض القمة من 7 محطات تبدأ بالجولة في القاعة الأولى بين قمم المملكة في 13 منطقة إدارية، ثم الجولة في القاعة الثانية بين قمم مكة المكرّمة الـ 77 قمة، وبعدها الاطلاع على الحال في الجزيرة العربية قبل التأسيس بالمرور عبر نفق التاريخ، ثم الجلوس في قاعة العرض لمشاهدة قمم وشواهد سعودية، ومن ثم المشاركة في بناء صورة مكة، إضافة إلى جولة في مكة التاريخية قبل 100 عام في المتحف، والصور التذكارية في مجسم الوطن.