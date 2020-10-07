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الأمطار تواعد الباحة.. و"المدني" تتفاعل: ابتعدوا عن مجاري السيول

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الأمطار تواعد الباحة.. و"المدني" تتفاعل: ابتعدوا عن مجاري السيول الأمطار تواعد الباحة.. و"المدني" تتفاعل: ابتعدوا عن مجاري السيول
مصحوبة برياح سطحية وتدني مدى الرؤية وتستمر حتى 8 مساءً

الأمطار تواعد الباحة.. و

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من أمطار رعدية على منطقة الباحة، اليوم، ونشاط في الرياح السطحية، وتدني مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر -بمشيئة الله تعالى- إلى الساعة الـ 8 مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: القرى والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وغامد الزناد، والأجزاء المجاورة لها.

بدورها، حذّرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، جميع المواطنين والمقيمين، بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والاتصال على الرقم 998 للإبلاغ عن أيّ حالات طارئة -لا سمح الله-.حالة الطقس الأرصاد الباحة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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