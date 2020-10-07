عدم استخدام الأطباق الورقية ومخالفة الشروط الصحية تغلق 3 أفران تميس بمكة

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تطبيقًا لقرارات الأمانة بمنع استخدام الأكياس البلاستيكية أو قطع الكرتون الملوثة

أسفرت جولة بلدية على المخابز وأفران بيع التميس، بمكة المكرمة، عن إغلاق 3 أفران؛ لمخالفة الشروط الصحية للتجهيزات، ومخالفة تخزين المواد الغذائية، وعدم استخدام الأطباق الورقية.

وشددت أمانة العاصمة المقدسة على منع استخدام الأكياس البلاستيكية أو قطع الكرتون الملوثة، والالتزام باستخدام الأطباق الورقية النظيفة؛ لحفظ أقراص التميس، ومنع تعبئة الفول في الصحون والأكياس البلاستيكية واستبدالها بالقصدير، للمحافظة على الصحة العامة.أمانة العاصمة المقدسة