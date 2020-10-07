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توطين الوظائف بنجران تتابع قرار توطين نشاط المشغولات اليدوية والتراثية

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توطين الوظائف بنجران تتابع قرار توطين نشاط المشغولات اليدوية والتراثية توطين الوظائف بنجران تتابع قرار توطين نشاط المشغولات اليدوية والتراثية
رصدت 64 وافداً يعملون بالنشاط من مختلف الجنسيات وأنذرت 4 محال

توطين الوظائف بنجران تتابع قرار توطين نشاط المشغولات اليدوية والتراثية

تابعت لجنة توطين الوظائف بمنطقة نجران، قرار التوطين بنشاط بيع المشغولات اليدوية والتراثية بمدينة نجران؛ للتأكّد من تطبيق قرارات التوطين، وحصر الوظائف المقصور العمل فيها على السعوديين.

وأوضح مدير عام فرع وزارة التنمية الاجتماعية أمين عام لجنة التوطين بمنطقة نجران عبدالله الدوسري؛ أن اللجنة قامت بجولات ميدانية على محال بيع المشغولات اليدوية والتراثية بنجران، وذلك للتأكّد من تطبيق قرار التوطين، وتم خلال الجولة حصر 24 محلاً، حيث بلغ عدد العاملين السعوديين 49 موظفاً سعودياً يعملون بالنشاط، فيما رصدت 64 وافداً يعملون بالنشاط من مختلف الجنسيات، كما قامت اللجنة بإنذار 4 محال وأعطت مهلة للتصحيح قبل تطبيق المخالفات بحقها، وبلغت نسبة التوطين في المحال أكثر من 43%.

وأشار إلى أن اللجنة حصرت 3 فرص عمل بالنشاط جارٍ العمل على استكمال شغلها بالشباب السعودي، داعياً أصحاب الأعمال في الأنشطة المستهدفة بالتوطين، إلى المسارعة بتوظيف المواطنين تفادياً لتطبيق الأنظمة بحق المتجاوزين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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