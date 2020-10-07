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الشرقية.. 846 جولة رقابية على الأسواق المركزية وتعقيم 784 موقعاً

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الشرقية.. 846 جولة رقابية على الأسواق المركزية وتعقيم 784 موقعاً الشرقية.. 846 جولة رقابية على الأسواق المركزية وتعقيم 784 موقعاً
بمشاركة 482 فرداً من الإصحاح البيئي ورفع 7649 طناً من النفايات

الشرقية.. 846 جولة رقابية على الأسواق المركزية وتعقيم 784 موقعاً

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية، أمس، 846 جولة رقابية، و6 جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، أسفرت عن 44 مخالفة، لحالات تُعنى بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس "كوفيد-19"، وتكدُّس في الأسواق المركزية، ومساكن العمالة.

كما قامت الأمانة بغسل وتعقيم وتطهير 784 موقعاً، بمشاركة 482 فرداً من الكوادر بالإصحاح البيئي، ورفع 7649 طناً من النفايات، وإزالة 4305 أمتار مكعبة من الأنقاض والمخلّفات، بمشاركة 9407 أفراد من الكوادر البشرية بالنظافة.أمانة المنطقة الشرقية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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