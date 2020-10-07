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للوقاية من حرارة الشمس.. رئاسة الحرمين توزّع مظلات للمعتمرين

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للوقاية من حرارة الشمس.. رئاسة الحرمين توزّع مظلات للمعتمرين للوقاية من حرارة الشمس.. رئاسة الحرمين توزّع مظلات للمعتمرين
يأتي ذلك ضمن "خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا" في عامها الخامس

للوقاية من حرارة الشمس.. رئاسة الحرمين توزّع مظلات للمعتمرين

وزّعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة بإدارة العلاقات العامة في المسجد الحرام، عدداً من المظلات على المعتمرين في بيت الله الحرام؛ للوقاية من حرارة الشمس، وذلك ضمن "خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا" في عامها الخامس التي تهدف إلى تفعيل عديد من البرامج والأنشطة.

وأكّد مدير إدارة العلاقات العامة بالمسجد الحرام جهاد بن محمد العتيبي؛ أن توزيع المظلات على المعتمرين يأتي انطلاقاً من مسؤولية الرئاسة تجاه قاصدي بيت الله الحرام، وسط استمرار الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتبعة، وتسهيلاً للمعتمرين ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة.

وعبّر عددٌ من ضيوف الرحمن عن امتنانهم وشكرهم على الاهتمام والرعاية والضيافة الدائمة التي يلقونها، وحسن الاستقبال من حكومة هذه البلاد المباركة.الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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