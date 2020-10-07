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عدو البشرية.. إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 35.7 مليون إصابة

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عدو البشرية.. إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 35.7 مليون إصابة عدو البشرية.. إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 35.7 مليون إصابة
الولايات المتحدة تتصدر دول العالم في إجمالي عدد الإصابات تليها الهند

عدو البشرية.. إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 35.7 مليون إصابة

أظهرت بيانات مجمعة لحالات ، أن إجمالي عدد الإصابات في أنحاء العالم تجاوز 35.7 مليونًا حتى صباح اليوم الأربعاء.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 35 مليونًا و733 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين اقترب من 25 مليونًا؛ فيما تجاوز عدد الوفيات المليون و48 ألف حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وكولومبيا وبيرو وإسبانيا والأرجنتين والمكسيك وجنوب إفريقيا وفرنسا والمملكة المتحدة وإيران وتشيلي والعراق. كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وبيرو.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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