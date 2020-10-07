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النفط يحافظ على ارتفاعه.. برنت عند 42.65 دولارًا للبرميل

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النفط يحافظ على ارتفاعه.. برنت عند 42.65 دولارًا للبرميل النفط يحافظ على ارتفاعه.. برنت عند 42.65 دولارًا للبرميل
ارتفعت العقود الآجلة للمزيج العالمي بما يعادل 3.29%

النفط يحافظ على ارتفاعه.. برنت عند 42.65 دولارًا للبرميل

أغلقت النفط مرتفعة أكثر من 3% أمس الثلاثاء، مدعومة بتعطيلات معروض متوقعة بفعل إعصار يقترب من خليج المكسيك وإضراب لعمال النفط في النرويج.

لكن السوق انخفضت في معاملات ما بعد التسوية عقب قول الرئيس الأمريكي دونالد إنه أمر إدارته بعدم التفاوض على حزمة تحفيز إلى ما بعد انتخابات الثالث من نوفمبر؛ وذلك بحسب "رويترز".

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.36 دولار بما يعادل 3.29% ليتحدد سعر التسوية عند 42.65 دولارًا للبرميل. وأغلق الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط مرتفعًا 1.45 دولار أو 3.7% عند 40.67 دولارًا.

غير أن برنت هبط إلى 42.19 دولارًا بعد الإقفال؛ في حين نزل الخام الأمريكي إلى 40.13 دولارًا للبرميل.

عاد ترامب إلى البيت الأبيض عقب ثلاثة أيام في المستشفى للعلاج من كوفيد-19. في تلك الأثناء كانت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي تُجري مفاوضات مع وزير الخزانة ستيفن منوتشين بشأن تحفيز اقتصادي إضافي قيمته 1.5 تريليون إلى تريليوني دولار قبل تغريدة ترامب التي أعلن فيها وقف التفاوض.

وقال جون كيلدوف من أجين كابيتال في نيويورك: "بدا أن شيئًا ما سيتبلور؛ لكنه تلاشى الآن؛ ولذا يعمد الجميع إلى البيع "سوق البترول كانت بحاجة إلى ذلك التحفيز لتغذية الطلب مجددًا، ومن الواضح أننا لن نحصل عليه".النفط أسعار النفط

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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