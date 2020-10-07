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إغلاق المدارس بالأحياء التي تمثل بؤر تفشي "كورونا" بنيويورك

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إغلاق المدارس بالأحياء التي تمثل بؤر تفشي "كورونا" بنيويورك إغلاق المدارس بالأحياء التي تمثل بؤر تفشي "كورونا" بنيويورك
تمثل 20 % من الإصابات في المدينة على مدار الأسابيع الأربعة الماضية

إغلاق المدارس بالأحياء التي تمثل بؤر تفشي

أغلقت مئات المدارس العامة والخاصة في مدينة نيويورك في أحياء شهدت ارتفاعًا في حالات الإصابة بكوفيد 19 وسط رسائل متناقضة من العمدة بشأن أفضل سبل وقف انتشار الفيروس، حسب سكاي نيوز عربية.

وتفصيلاً، أمر حاكم الولاية أندرو كومو بإغلاق المدارس في تسعة أحياء ببروكلين وكوينز يوم الاثنين، وذكر أنه لم يتخذ قرارًا بعد بشأن مقترح العمدة بيل دي بلازيو بإغلاق الأعمال غير الضرورية في تلك الأحياء.

وتضم الأحياء المصابة معاقل اليهود الأرثوذوكس، الذين اشتكى بعضهم من فرض الإغلاق عليهم حصريًا.

وتمثل الأحياء التسعة التي أغلقت فيها المدارس أكثر من 20 بالمائة من الإصابات في المدينة على مدار الأسابيع الأربعة الماضية، على الرغم من أنهم يمثلون 7 بالمائة من السكان.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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