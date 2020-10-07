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‫ النيابة العامة تأمر بتوقيف وافد بمنطقة مكة المكرمة قام بربط طفل وتعذيبه بسوط

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‫ النيابة العامة تأمر بتوقيف وافد بمنطقة مكة المكرمة قام بربط طفل وتعذيبه بسوط ‫ النيابة العامة تأمر بتوقيف وافد بمنطقة مكة المكرمة قام بربط طفل وتعذيبه بسوط

‫ النيابة العامة تأمر بتوقيف وافد بمنطقة مكة المكرمة قام بربط طفل وتعذيبه بسوط

أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه بناءً على ما تم رصده في مركز الرصد النيابي من قيام شخص بربط طفل والاعتداء عليه بضربه بسوط، فقد صدر بشأنه توجيه معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب بتحريك الدعوى الجزائية بحقه.

وبناء على ذلك فقد تم تحديد هوية المذكور واتضح أنه وافد يقيم في مكة المكرمة، فتم القبض عليه بعد التحقق من كونه المعني بالإجراء، ومباشرة إجراءات التحقيق تجاهه والأمر بتوقيفه.

وأوضح المصدر أن للطفل حماية جنائية تتمثل في حرمة الاعتداء عليه وتعنيفه، طبقاً لنظامي حماية الطفل والحماية من الإيذاء.

وشدد المصدر المسؤول أن النيابة العامة تقف بحزم تام تجاه كافة السلوكيات المنطوية على ما يمس حقوق الطفل أو ينتهكها وتُشكّل جريمة، ومباشرة إجراءات الدعوى الجزائية في هذا الشأن تحت طائلة العقوبات المقررة لذلك نظاماً، وفقاً لاختصاصها بموجب المادتين (١٥-١٧) من نظام الإجراءات الجزائية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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