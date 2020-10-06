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الباحة.. حادث اصطدام يخلف 3 إصابات إحداها خطيرة

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تم نقل جميع الحالات لمستشفى الملك فهد

الباحة.. حادث اصطدام يخلف 3 إصابات إحداها خطيرة

أسفر حادث تصادم في الباحة مساء اليوم عن وقوع ثلاث إصابات تم نقلها جميعاً لمستشفى الملك فهد بالباحة.

وصرح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالباحة عماد منسي الزهراني بأن عمليات الهلال تلقت بلاغاً عن وقوع حادث في تمام الساعة 21:59 مساء في الباحة مقابل ثانوية السروات.

وأضاف "الزهراني" أنه تم توجيه فرقتين إسعافيتين للموقع، وعند وصولهما اتضح وجود ثلاث إصابات بالموقع إحداها خطيرة وتم إسعافها، وأخرى متوسطة، وتم نقل جميع الإصابات لمستشفى الملك فهد بالباحة، فيما نقلت إحدى الإصابات عن طريق الجمهور.

وأهاب "الزهراني" بالمواطنين والمقيمين إبلاغ غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي على رقم الطوارئ بالخدمة الإسعافية (997) عند حدوث أي طارئ، لا قدر الله، وعدم تحريك المصابين في الحوادث المرورية حتى وصول الفرق الإسعافية.


وتمنى "الزهراني" منهم التعاون مع المسعفين وإفساح الطريق لهم لمرور سيارات الإسعاف وقت الطوارئ، وعدم التجمهر عند الحوادث حتى يتسنى للمسعفين تقديم الخدمة الطبية الإسعافية والقيام بواجبهم الإنساني.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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