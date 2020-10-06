أخبار عاجلة

الاثنين.. "الذاكرة الوطنية وحرب أكتوبر" في دار الكتب -
الإدارة تسعى لإيداع راتب في حسابه.. "حمد الله " يهدد النصر بالرحيل -
فيديو تعليم عن بُعد.. شاهد ما فعله الأطفال حين انقطع تواصلهم مع المعلمة -
عضو سابق بـ"الفيفا": احتجاجات الأندية تخدير للجماهير وغطاء لخروجها القاري -
"لنجعلها خضراء" توحِّد التغريد بحسابات الأجهزة الحكومية.. وهذه تفاصيلها -
مقتل "مرتزقة أردوغان" في كاراباخ.. والمرصد السوري يفضح الخسائر البشرية لتركيا -
مصر تسجل 106 إصابات جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة -
ارتفعت حدة المنافسة.. 366 ألف ريال حصيلة يوم بمزاد نادي الصقور -
بالفيديو من عسير.. جزيرة "سمر" وجهة سياحية مميزة قادمة -
ارتداء أحد العمالة في مطعم بمكة قناع رعب يتسبب في فزع شديد لطفل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

.. لاعب يباغت الحارس بحركة بهلوانية ليسجل هدفًا قاتلاً

Print
بالفيديو .. لاعب يباغت الحارس بحركة بهلوانية ليسجل هدفًا قاتلاً .. لاعب يباغت الحارس بحركة بهلوانية ليسجل هدفًا قاتلاً

بالفيديو .. لاعب يباغت الحارس بحركة بهلوانية ليسجل هدفًا قاتلاً

سجل لاعب مغمور ينشط مع نادي هارتفورد أتلتيك في دوري الدرجة الثانية الأمريكي لكرة القدم، هدفًا بهلوانيًا مذهلاً منح من خلاله فريقه فوزًا ثمينًا في الوقت القاتل، حيث بات على إثره حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

في اللحظات الأخيرة من المباراة التي جمعت بين هارتفورد أتلتيك ومضيفه فيلادلفيا، وعندما كانت النتيجة تشير إلى التعادل الإيجابي 2-2، وصلت كرة عالية إلى منطقة جزاء أصحاب الأرض ليلتقطها حارس المرمى، ولكن عندما حاول الأخير تمرير الكرة لأحد زملائه، باغته مهاجم هارتفورد أتلتيك، داني باريرا، الذي قام بحركة "بهلوانية"، حيث مد قدمه اليمنى عاليًا وإلى الخلف، لترتطم الكرة بكعبه وتتهادى إلى الشباك، في الدقيقة 90.


وبفضل هذا الهدف "المبتكر"، انتزع هارتفورد أتلتيك الفوز من ملعب فيلادلفيا، بنتيجة 3-2.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بالفيديو من عسير.. جزيرة "سمر" وجهة سياحية مميزة قادمة

بالفيديو من عسير.. جزيرة "سمر" وجهة سياحية مميزة قادمة

بالفيديو من عسير.. جزيرة "سمر" وجهة سياحية مميزة قادمة

بالفيديو من عسير.. جزيرة "سمر" وجهة سياحية مميزة قادمة

بالفيديو : إسرائيل تدحض تصريحات "حزب الله" وتكشف عن "منشأة إنتاج مواد لتصنيع صواريخ دقيقة"

بالفيديو : إسرائيل تدحض تصريحات "حزب الله" وتكشف عن "منشأة إنتاج مواد لتصنيع صواريخ دقيقة"

ارتفاع ضحايا تفجير مدينة الباب السورية إلى 18 قتيلا و70 جريحا .. بالفيديو

ارتفاع ضحايا تفجير مدينة الباب السورية إلى 18 قتيلا و70 جريحا .. بالفيديو

شبكة عيون الإخبارية