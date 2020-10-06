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500 متدرب ومتدربة بـ"تعليم مكة" يشهدون حضور ورشة التحقيق الصحفي لمسابقة مدرستي

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500 متدرب ومتدربة بـ"تعليم مكة" يشهدون حضور ورشة التحقيق الصحفي لمسابقة مدرستي 500 متدرب ومتدربة بـ"تعليم مكة" يشهدون حضور ورشة التحقيق الصحفي لمسابقة مدرستي
تخللت الورشة تدريبات تطبيقية تفاعل معها الحضور بشكل لافت

500 متدرب ومتدربة بـ

نفذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة بمركز التميز وبالتعاون مع إدارة الإعلام والاتصال وإدارة التدريب والابتعاث مساء اليوم الثلاثاء، عبر برنامج zoom "الورشة التدريبية التثقيفية لمسابقة مدرستي الرقمية" وذلك لمناقشة منتجين من منتجات المسابقة وهما؛ التحقيق الصحفي والرسالة الإيجابية المؤثرة، قدمها الدكتور سالم بن علي عريجة رئيس قسم الإعلام بكلية العلوم الاجتماعية بجامعة أم القرى وقد شهدت حضور أكثر من 500 متدرب ومتدربة عبر المنصات الافتراضية.

وشدد الدكتور عريجة على أهمية معرفة الجمهور من أجل تجويد عملية التحكيم وتحقيق أهدافها وقبلها إعداد وتجهيز دليل المحكم ووضوح الشروط للمحكمين والمشاركين في آن واحد، مبينًا شروط المشاركة في مسابقة مدرستي ومعايير المسابقة.

وتناولت الورشة في جزئها الثاني المنتج الثاني "الرسالة المؤثرة" ونماذجها ومعاييرها ووثاقة الصلة مع اهتمامات المستقبل ( الشريحة المستهدفة) واتساق الصلة بين الرسالة اللفظية وغير اللفظية وسهولة الفهم.

واستعرض "عريجة" نماذج من الرسائل المؤثرة شملت نموذج التغريدات، التصاميم، الصورة، كما تخللت الورشة تدريبات تطبيقية تفاعل معها الحضور بشكل لافت.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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