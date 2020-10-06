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شارك في بناء صورة بانورامية لمدينة مكة الحديثة.. هنا "معرض القمة"

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العامر: مثل هذه الفعاليات تجسِّد مشاركة وتفاعل أفراد المجتمع في بناء الوطن

شارك في بناء صورة بانورامية لمدينة مكة الحديثة.. هنا

أثارت فعالية "بناء صورة مكة" إعجاب الكثيرين من مرتادي وزوار معرض القمة، الذي تنظمه جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية بالتعاون مع الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية بأمانة العاصمة المقدسة؛ وذلك بمناسبة ذكرى توحيد المملكة العربية التسعين على يد المغفور له -بإذن الله- الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود.

وعبّر المدير العام للجمعية منصور العامر عن شكره لأمين العاصمة المقدسة على رعايته وتدشينه معرض القمة، ووضع أول لبنة لـ"بناء صورة مكة"، موضحًا أن هذا الركن هو أحد أهم أركان "معرض القمة" التفاعلية الذي يشارك فيه الزائر ببناء صورة بانورامية لمدينة مكة المكرمة الحديثة، يتوسطها الحرم المكي الشريف، وهو عبارة عن مربعات صغيرة مرقمة تسلسليًّا مكملة لبعضها؛ وذلك لرسم صورة أحب البقاع إلى الله "مكة المكرمة".

وأكد "العامر" أن مثل هذه الفعاليات تجسِّد مشاركة وتفاعل أفراد المجتمع بمختلف أعمارهم وفئاتهم في بناء هذا الوطن بهمة سعودية، لن تنكسر -بإذن الله-. مقدمًا شكره للإدارة العامة للخدمات الاجتماعية بأمانة العاصمة المقدسة.

شارك في بناء صورة بانورامية لمدينة مكة الحديثة.. هنا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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