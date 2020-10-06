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بعد تقليله من خطر "كورونا" وتشبيهه بالإنفلونزا.. "تويتر" يحذِّر من تغريدة لـ""

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بعد تقليله من خطر "كورونا" وتشبيهه بالإنفلونزا.. "تويتر" يحذِّر من تغريدة لـ"ترامب" بعد تقليله من خطر "كورونا" وتشبيهه بالإنفلونزا.. "تويتر" يحذِّر من تغريدة لـ""
وضعت تنبيهًا بأن المنشور يتضمن معلومات يحتمل أن تكون مضللة

بعد تقليله من خطر

قلل الرئيس الأمريكي، دونالد ، من أهمية جائحة "كوفيد-19" مجددًا، وشبهها بالإنفلونزا في تغريدة له، فيما ردت شركة "تويتر" بوضع تنبيه على التغريدة، قائلة إن المنشور يتضمن معلومات يحتمل أن تكون مضللة، وفق "سكاي نيوز عربية".

وتفصيلاً، كتب ترامب يقول: "موسم الإنفلونزا على الأبواب! كثيرون يموتون بسبب الإنفلونزا كل عام. في بعض الأحيان أكثر من 100 ألف، على الرغم من توافر اللقاح. هل ستغلقون بلادنا؟ لا، تعلمنا كيف نتعايش معها، تمامًا كما نتعلم التعايش مع كوفيد؛ فهو أقل فتكًا بكثير بين الناس!!!".

وذكرت "سي.إن.إن" أن شركة فيسبوك حذفت منشورًا مماثلاً لترامب في وقت سابق اليوم.

وجاءت التغريدة بعد ساعات من خروج ترامب من مركز "والتر ريد" الطبي العسكري في ولاية ماريلاند، بحسب رويترز.

وأبلغ ترامب الأمريكيين لدى عودته للبيت الأبيض أمس الاثنين، بعد أن قضى 3 ليال في المستشفى للعلاج من المستجد، وبعد أن رفع كمامته أمام عدسات المصورين، بأن يخرجوا، وألا يخافوا من كوفيد-19.

وتفيد تقديرات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بأن الإنفلونزا تسببت بوفاة 22 ألف شخص خلال موسم 2019-2020.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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